Người khiến MV 'Chúng ta của hiện tại' của Sơn Tùng bị gỡ là ai?

GC đang sinh sống và làm việc tại Anh. Anh chuyên sản xuất và bán các beat nhạc ở nhiều thể loại khác nhau.

Tối 22/2, MV Chúng ta của hiện tại bất ngờ biến mất. Khi truy cập vào đường link MV, khán giả nhận thông báo: “Video này không còn khả dụng do GC khiếu nại về bản quyền”.

Nguyên nhân dẫn đến việc MV Chúng ta của hiện tại được cho là giai điệu của bài hát giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE". Đây là video được đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020. Kênh YouTube GC được thành lập từ tháng 7/2017, hiện có khoảng 280 video với tổng lượt xem là gần 38 triệu.

GC tên thật là Gary, hiện làm nhà sản xuất tại Anh. Anh bắt đầu sản xuất beat nhạc từ năm 2008 nhưng có khoảng 10 năm gián đoạn vì chuyển sang lĩnh vực ngân hàng. Từ năm 2018, anh tập trung sản xuất âm nhạc với chủ yếu các bản beat thuộc thể loại Pop, R&B, Hip-Hop và Alternative.

Thông báo khi truy cập MV của Sơn Tùng.

GC tự sản xuất hoặc nhận đơn đặt hàng. Anh chủ yếu làm các video type beat, tức các beat nhạc được sản xuất theo phong cách của một nghệ sĩ cụ thể. Nhiều bản beat được anh sản xuất theo phong cách của những nghệ sĩ đang nổi tiếng như Ariana Grande, Post Malone, Justin Bieber, Doja Cat, The Weeknd, Drake... Trong đó, Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" được sản xuất theo phong cách của Bruno Mars.

Các sản phẩm của GC hiện có lượt xem khá khiêm tốn, khoảng 20.000-120.000 lượt xem. Tuy nhiên, một số bản beat viral trên mạng xã hội, chẳng hạn Chance The Rapper, R&B All Night… Anh cũng hợp tác với nghệ sĩ ở nhiều quốc gia khác nhau, chẳng hạn rapper Junoflo (Hàn Quốc), Sirup (Nhật Bản), Nafla (Mỹ)…

Nhà sản xuất GC có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực âm nhạc.

Trên trang web chính thức, nhà sản xuất đăng công khai những bản beat và giá bán. Mức giá tối thiểu để mua một bản beat là 29,95 USD (sử dụng với mục đích phi lợi nhuận, trên một nền tảng), 49,95 USD (sử dụng mục đích thương mại, phân phối trên tất cả nền tảng)...

Riêng video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" được đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020. Ngay khi video của Sơn Tùng không khả dụng, khán giả Việt Nam truy cập sản phẩm của GC và để lại nhiều bình luận so sánh. Dưới video ngập tràn bình luận bằng tiếng Việt. Các video khác của anh nhờ đó cũng nhận sự chú ý và tăng nhanh lượt xem.

Tuy nhiên, tới chiều 23/2, video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" cũng bị chủ nhân gỡ bỏ. Khán giả truy cập vào video nhận được thông báo: “Video unavailable. This video has been removed by the uploader” (Tạm dịch: Video không khả dụng. Video đã bị gỡ bởi người đăng tải”.

Động thái của GC được cho là giữa anh và Sơn Tùng đã đạt được thỏa thuận. Trước đó, GC cho biết đã liên hệ với Sơn Tùng để làm việc về vấn đề bản quyền. Anh cũng bình luận trên kênh YouTube chính thức: “MV của Sơn Tùng sớm xuất hiện trở lại. Hãy thư giãn, tôi cũng mong đợi điều đó”.

Hiện, Sơn Tùng vẫn chưa lên tiếng về vấn đề xoay quanh MV Chúng ta của hiện tại.