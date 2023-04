Người hùng thầm lặng của anime Nhật Bản

Masao Maruyama, một nhà sản xuất lớn trong giới anime Nhật Bản, cảnh báo rằng ngành kinh doanh anime của nước này có nguy cơ đánh mất vị trí dẫn đầu.

Masao Maruyama là học trò cưng của Osamu Tezuka - huyền thoại vẽ truyện tranh và làm phim truyền hình Nhật Bản. Chia sẻ với báo chí gần đây, ông Maruyama cho biết ông lo sợ Nhật Bản đang mất đi lợi thế của mình. Nhà sản xuất này đánh giá: “Ở Nhật Bản, người ta không còn được đào tạo về hoạt hình nữa. Lý do duy nhất khiến Trung Quốc chưa bắt kịp Nhật Bản là do có một số hạn chế trong sáng tạo nội dung. Nếu điều này thay đổi, Nhật Bản sẽ bị vượt qua ngay lập tức".

Maruyama không trực tiếp vẽ truyện hay đạo diễn quá trình sản xuất phim nhưng ông có tầm ảnh hưởng lớn mà ít người trong ngành công nghiệp anime Nhật Bản có thể sánh được nhờ bề dày vị trí ông từng đảm nhận trong hậu trường, từ nhà làm phim, người sáng lập studio đến nhà tuyển dụng. Đã có 3 studio sản xuất anime từng qua tay ông là Madhouse, MAPPA và M2.

Masao Maruyama có ảnh hưởng lớn trong giới anime Nhật Bản. Ảnh: otakuusamagazine.

Người đàn ông 81 tuổi thừa nhận sự nghiệp của ông đang ở giai đoạn hoàng hôn và Maruyama không mấy lạc quan khi chuẩn bị rời bỏ ngành công nghiệp mà ông đã góp phần định hình.

Ông lo ngại Nhật Bản quá chú trọng vào việc tạo ra các sản phẩm có thể mang lại doanh thu cao, chẳng hạn như những thể loại có nhân vật nữ dễ thương "kawaii" và lo ngại anime của họ sẽ "không còn vượt trội" được các bộ phim của hãng Disney hay các tác phẩm nghệ thuật của Pháp về mặt sáng tạo.

Ông cũng cảnh báo rằng những thành công từ cách tiếp cận thương mại hiện tại, dù không thường xuyên, nhưng vẫn khiến Nhật Bản sao nhãng việc bồi dưỡng một cách có hệ thống các tài năng thế hệ tiếp theo. Và điều này là đáng lo ngại khi nước láng giềng Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào các nhà làm phim hoạt hình trẻ.

Người kế thừa của huyền thoại manga

Có thể nói Maruyama đã tạo dựng được tên tuổi riêng cho mình từ vai trò được huyền thoại manga Tezuka bảo trợ. Ông đã trở thành người hỗ trợ cho một số đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng nhất của Nhật Bản và là người đóng góp lớn cho 3 xưởng phim hoạt hình lớn của Nhật Bản.

Với mong muốn giúp cho các tác phẩm của Tezuka tồn tại, Maruyama đồng ý đảm nhận dự án chuyển thể phim Pluto từ manga Astro Boy - tác phẩm đắc ý của Tezuka.

Maruyama tham gia dự án chuyển thể phim Pluto từ bộ manga Astro Boy. Ảnh: Netflix.

Sẽ được chiếu trên Netflix, loạt phim này ngập tràn các chủ đề như chiến tranh và phân biệt đối xử - điều nhiều độc giả cảm thấy rất phù hợp với bối cảnh ngày nay.

Maruyama cũng được gọi là "người thừa kế đích thực của Tezuka", từ sự không quan tâm về ngân sách cho đến tính cách làm việc không khoan nhượng.

Maruyama chia sẻ: "Giống như Tezuka, tôi lúc nào cũng nói điều gì đó hoàn toàn khác với những gì tôi đã nói ngày hôm trước. Nhưng sáng tạo tác phẩm chính là thử thách bản thân để làm điều gì đó mới mẻ. Điều đó khiến bạn trở nên ích kỷ theo một cách nào đó và đó là một đặc điểm mà tôi được thừa hưởng trọn vẹn".

Trong sự nghiệp gần 60 năm của mình, Maruyama đã góp phần đưa đến độc giả hàng trăm chương trình anime và phim, bao gồm cả câu chuyện về quyền anh Ashita no Joe, Ninja Scroll hay In This Corner of the World.

Ông cũng sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ sau các đạo diễn, và được biết đến với việc xử lý mọi thứ, từ các dự án quảng cáo, huy động vốn cho đến chọn các họa sĩ hoạt hình.

Người giúp nhiều tên tuổi anime tỏa sáng

Sự tham gia sâu của Maruyama vào nhiều sản phẩm anime đã mang lại cho ông danh tiếng là một tướng quân bóng tối. Tuy nhiên, cuối cùng ông bắt đầu bước ra ánh đèn sân khấu.

Nhà nghiên cứu lịch sử hoạt hình Masahiro Haraguchi cho biết chiến lược của Maruyama là sử dụng tên tuổi của mình để quảng bá và giới thiệu cho những đạo diễn mà ông cảm thấy xứng đáng được chú ý.

Từ Mamoru Hosoda (phim The Girl Who Leapt Through Time) đến Satoshi Kon (phim Perfect Blue) và Sunao Katabuchi (phim In This Corner of the World), nhiều đạo diễn anime nổi tiếng của Nhật Bản đã thấy sự nghiệp của họ cất cánh sau khi làm việc dưới quyền của Maruyama, ông Haraguchi nói .

"Phép thuật của Maruyama là hợp tác với những nhà sáng tạo này và tạo ra sự biến đổi của họ", theo ông Haraguchi.

Tuy nhiên, Maruyama chia sẻ rằng: "Tôi không có kỹ năng gì đặc biệt. Tôi không chỉ đạo các đạo diễn mà tôi chỉ dõi theo họ và tài năng của họ”.

Maruyama cũng cho biết ông quyết tâm tiếp tục hoạt động "chừng nào cơ thể và tâm trí của tôi còn cho phép".