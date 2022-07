Người hùng động vật của vũ trụ DC

"DC League of Super-Pets" xoay quanh hành trình Krypto - chú chó của Siêu Nhân - cùng nhóm bạn 4 chân giải cứu hội anh hùng Justice League.

Krypto vốn là bạn đồng hành của Siêu Nhân (Superman) từ những trang truyện, sau đó là loạt phim hoạt hình riêng Krypto the Super Dog (2005). Trong bản điện ảnh 2022, nguồn gốc cùng mối quan hệ khăng khít giữa chú và Người đàn ông thép được đào sâu.

Trong phim, Krypto (Dwayne Johnson lồng tiếng) theo chân Kal-El/ Superman xuống Trái Đất từ lúc còn nhỏ, sau khi hành tinh Krypton diệt vong. Cậu và Superman là cặp bài trùng, sát cánh bên nhau trừ gian diệt ác. Tuy nhiên, tình chủ - tớ của bộ đôi bị thử thách, khi Superman quyết định cầu hôn bạn gái Lois Lane.

Phim xoay quanh tình bạn đẹp của Krypto và Superman.

Lúc này, Lulu (Kate McKinnon) - vốn là chuột lang trong phòng thí nghiệm của ác nhân Lex Luthor - trốn thoát trại chăm sóc thú vô chủ. Ả nhờ viên đá Kryptonite cam mà trở nên siêu phàm, đủ sức khống chế Superman và nhóm Justice League. Krypto buộc hợp tác cùng các bạn thú khác để cứu chủ.

Những người hùng động vật đến từ nhà DC

Bạn đồng hành của Krypto là chó boóc-xơ Ace (Kevin Hart), rùa Merton (Natasha Lyonne), lợn PB (Vanessa Bayer) và sóc Chip (Diego Luna). Khi sở hữu sức mạnh từ viên đá cam, chúng mang các siêu năng lực riêng, tương ứng với từng thành viên trong nhóm Justice League. DC League of Super-Pets cài cắm nhiều gợi ý, hỗ trợ khán giả đoán xem mỗi thú cưng được anh hùng nào nhận nuôi khi phim kết thúc.

Mối liên kết giữa động vật và siêu anh hùng giúp đẩy mạnh thông điệp yêu thương động vật - phù hợp đối tượng khán giả nhí. Có siêu sức mạnh hay không, chó Krypto vẫn đại diện cho những người bạn bốn chân ngoài đời thực: Trung thành, quyến luyến, sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân. Khi biết ông chủ sắp cưới Lois Lane và nhiều khả năng cậu bị "ra rìa", Krypto có sự ganh tỵ, song cố suy nghĩ tích cực về mối quan hệ mới khi cả ba ở chung nhà.

Ngay cả tuyến phản diện - chuột Lulu - cũng làm điều ác với hy vọng cứu Lex Luthor và được hắn ôm ấp mỗi khi đêm về. Ace ban đầu tạo cảm giác một chú khuyển ngổ ngáo, song về sau có tuyến truyện riêng dễ "cướp" nước mắt khán giả.

Siêu anh hùng cô độc như Batman cũng cần thú cưng.

Giống với hai người chủ Superman và Batman, Krypto và Ace có nhiều đất diễn hơn so với các người bạn động vật khác. Tạo hình hai chú trung khuyển cũng có sự khác biệt so với nguyên tác, mang đến cảm giác thân thiện hơn với tệp khán giả chính của phim. Dwayne Johnson và Kevin Hart thổi hồn hai chú chó trọn vẹn, qua chất giọng đặc trưng.

Cô lợn PB, sóc Chip hay rùa Merton không sở hữu quá khứ rõ rệt, song mang đến nhiều tiếng cười qua khoảnh khắc chúng tìm cách điều khiển sức mạnh. Phim có giá trị nhân văn nhất định, khi mỗi thành viên "biệt đội thú cưng" đều tìm ra bản ngã và học cách tự tin vào nội tại của chúng.

Hình ảnh "nịnh mắt" song thiếu chiều sâu

Khán giả mê phim hoạt hình dễ có sự so sánh, khi dạo gần đây Disney hay Pixar tập trung phần hình ảnh đa sắc, nhiều chiều sâu để thể hiện bản sắc riêng.

Ngược lại, phần nhìn của DC League of Super-Pets thiếu sự phức tạp, chủ yếu để sinh động hóa kịch bản chứ chưa có tính nghệ thuật. Bối cảnh thành phố Metropolis hay trụ sở Liên minh Công lý - Justice Hall - thiếu các đại cảnh chi tiết, chưa tối ưu hóa trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Tạo hình đáng yêu của nhóm bạn động vật.

Tương tự, các siêu anh hùng DC quen thuộc như Wonder Woman, The Flash, Aquaman, thậm chí Batman có phần đơn giản về tính cách và tạo hình nếu so với các bản phim người đóng. Năng lực, sở trường của thành viên không được nhắc lại, dễ gây khó hiểu cho các khán giả mới. Sàn diễn thuộc về nhóm động vật, nên người hâm mộ mong chờ các người hùng hai chân trổ tài dễ thất vọng.

Điều này mang đến sự tiếc nuối, bởi lồng tiếng cho nhóm nhân vật con người là các sao Hollywood như Keanu Reeves, John Krasinki, Jemaine Clement, Olivia Wilde...

Trận đại chiến trong thế giới động vật là chi tiết sáng giá duy nhất. Trường đoạn nhóm siêu thú hợp đồng tác chiến, chống lại Lulu và bầy chuột lang đột biến, dùng nhiều gam màu nóng, mang đến một chiến trường vừa hài hước, vừa sôi động.

Phim có phần hình ảnh ở mức xem được.

Đi kèm phần hình ảnh tạm được là kịch bản thiếu chiều sâu. Người xem vốn không đặt nặng yếu tố này với dòng phim hoạt hình, song các tác phẩm gần đây của Disney hay Pixar đã gây sốt khi lồng ghép chuỗi thông điệp mang tính thời cuộc như khoảng cách thế hệ, bình đẳng giới, LGBTQ+.

Nhóm biên kịch DC League of Super-Pets bỏ qua loạt chi tiết này, chỉ tập trung vào các mảng miếng gây cười trên xương sườn kịch bản tuyến tính.

Nhìn chung, phim là tác phẩm dễ xem, phù hợp với khán giả nhí. Tác phẩm cũng đóng vai trò giới thiệu những siêu động vật vốn là một phần của Vũ trụ DC, song ít khi được đưa lên màn ảnh.