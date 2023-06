Người hùng chữa cháy, cứu nạn được phong tặng danh hiệu anh hùng

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Đội công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM, được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 14/6, Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký về việc "Phong tặng danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân" đối với 6 tập thể và một cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần này là trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM.

Trung tá Nguyễn Chí Thành trong một lần thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa.

Trong hơn 22 năm công tác, trung tá Nguyễn Chí Thành đã tham gia hàng trăm vụ cứu nạn, cứu hộ tại TP.HCM, Cà Mau, Hà Giang, Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), cứu sống nhiều nạn nhân và tìm kiếm nhiều tang vật, hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra phá án.

Sáu tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND bao gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội, Phòng PC04 Công an TP.HCM, Phòng PC04 Công an tỉnh Lạng Sơn, Đội Công tác chữa cháy & CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hải Phòng.