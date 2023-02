Người Hội An đội mưa xem giải đua ghe trên sông Thu Bồn

Chiều 2/2, trên sông Thu Bồn đoạn qua phường Cẩm Nam và Minh An, TP Hội An, Quảng Nam đã diễn ra giải đua ghe đầu xuân Quý Mão. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hội Tết Nguyên đán của địa phương và là nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân Hội An vào dịp đầu năm mới.