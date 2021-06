Người Hàn Quốc trốn truy nã trong chung cư cao cấp

Sau khi bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Shin Youngho trốn sang Việt Nam và "ở chui" trong căn hộ ở Khu đô thị Nam Thăng Long.

Sáng 19/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao bị can Shin Youngho (58 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho cảnh sát nước này thụ lý, điều tra tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Shin Youngho (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp.

Ba ngày trước, qua rà soát địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện Shin Youngho lưu trú bất hợp pháp tại căn hộ trong tòa chung cư Sunshine City - Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc.

Quá trình kiểm tra, người đàn ông trình các loại giấy tờ nhập cảnh nhưng chỉ cho phép lưu trú tại Việt Nam đến ngày 20/9/2019.

Tiếp tục trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan chức năng xác định ông Shin Youngho có quyết định truy nã của cảnh sát Hàn Quốc. Làm việc với nhà chức trách, người này thừa nhận hành vi trốn nã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và thực hiện nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid-19, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao bị can cho cảnh sát Hàn Quốc tại sân bay Nội Bài.