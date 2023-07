Người hâm mộ tập trung từ sớm đón đọc hồi ký của BTS

Dù trời mưa rất lớn, người hâm mộ của nhóm nhạc nam này vẫn có mặt từ sớm tại các hiệu sách ở Seoul để mua cuốn "Beyond the Story: Record of BTS".

Người hâm mộ mua cuốn sách mới phát hành của BTS. Ảnh: EPA-EFE. Ngày 9/7, ban nhạc K-pop BTS đã phát hành cuốn hồi ký được mong đợi của họ tại Hàn Quốc, đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm. Beyond the Story: 10-Year Record of BTS là cuốn sách chính thức đầu tiên của nhóm, có bản tóm tắt sự nghiệp suốt 10 năm qua và những gợi ý về các dự án trong tương lai của họ. Vào sáng ngày 9/7, trời Seoul mưa rất lớn nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ tập trung trước hiệu sách Kyobo ở Gwanghwamun, một trong những hiệu sách lớn nhất ở Seoul. Lakshi, người hâm mộ từ Sri Lanka nói rằng nếu sự phấn khích được đo trên "thang điểm từ 1 đến 10, thì niềm háo hức của cô phải lên tới một triệu". Aqilah, một người hâm mộ đến từ Malaysia, cho biết: "Tôi đến đây từ 9 giờ sáng và cuối cùng tôi cũng có được cuốn sách này". Beyond the Story: Record of BTS, cũng được phát hành ở Mỹ, đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của Amazon và Barnes & Noble trong tháng 5 khi mở bán đơn đặt hàng trước. Tác phẩm này là thành quả của nhà báo Hàn Quốc Kang Myeong-seok và các thành viên của BTS. Bản tiếng Anh được 3 dịch giả Anton Hur, Clare Richards và Slin Jung chuyển thể. Cuốn sách được ra mắt chính thức ngày 9/7. Ảnh: Amazon. Tin đồn về cuốn sách bắt đầu lan truyền vào tháng 5 khi nhiều đơn vị bán sách ở Mỹ chia sẻ tin tức rằng có một cuốn sách không có tiêu đề với 1 triệu bản in ban đầu sẽ ra mắt vào ngày 9/7. Có một email từ nhà xuất bản Flatiron Books gửi cho các đơn vị bán sách còn nói rằng cuốn sách này sẽ có "sức hút toàn cầu" và "được đón nhận rộng rãi". Những thông tin ít ỏi này từng khiến người hâm mộ Taylor Swift tin rằng cuốn sách bí ẩn có thể là hồi ký của cô. Nhưng Flatiron đưa ra thông báo sau đó rằng đây là một cuốn sách của BTS. Trong suốt một thập kỷ hoạt động, nhóm nhạc nam bảy thành viên đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, luôn cháy vé tại các sân vận động, thống trị các bảng xếp hạng trên toàn thế giới và thu về hàng tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc. Audrey, một người hâm mộ khác đến từ Malaysia thậm chí đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở Seoul trùng với thời điểm ra mắt cuốn hồi ký. Khi mua được cuốn sách, Audrey chia sẻ: "Tôi ước tôi có thể nói nhiều hơn, nhưng tôi sắp khóc đây".