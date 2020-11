Người hâm mộ muốn phát hành ‘007: No Time to Die’ bằng vốn cộng đồng

Một bộ phận fan của loạt phim về điệp viên James Bond lập chiến dịch gây quỹ nhằm mua lại bản quyền phát hành bom tấn “No Time to Die” từ MGM.

Ca khúc 'No Time To Die' nói về James Bond Lời bài hát nói về sự phản bội và những phút giây thập tử nhất sinh khó lường trước trong cuộc sống.

Khi đại dịch bắt đầu bùng phát trên toàn thế giới, hãng MGM đã hoãn kế hoạch phát hành No Time to Die vào tháng 4 và dời lịch chiếu tựa phim bom tấn tới thời điểm cuối năm nay. Tuy nhiên, phần phim thứ 25 về nhân vật James Bond mới đây tiếp tục lỡ hẹn khán giả và đặt lịch phát hành mới vào tháng 4/2021.

Cùng thời điểm thông tin No Time to Die bị lùi sang 2021 được công bố, Cineworld - cụm rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới - tuyên bố đóng cửa.

Khán giả Anh lên kế hoạch mua lại quyền phát hành No Time to Die từ tay MGM. Ảnh: MGM.

Tuần qua, truyền thông quốc tế cho rằng hãng MGM đã tìm cách phát hành No Time to Die qua các nền tảng trực tuyến với khoản phí bản quyền 600 triệu USD . Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải con số "thuận mua vừa bán" với lãnh đạo của các ông lớn như Netflix hay Amazon.

The Guardian đưa tin với mong muốn được thưởng thức No Time to Die càng sớm càng tốt, một tài khoản Internet tên Team Bond tại Conventry, Anh đã khởi động một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe.

Mục tiêu của chiến dịch là quyên góp đủ 607 triệu bảng Anh để mua lại bản quyền No Time to Die từ MGM và phát hành phim vào Giáng Sinh 2020.

Theo thông tin của Google Finance, số tiền mục tiêu 607 triệu bảng của Team Bond có giá trị tương đương 785,83 triệu USD , chênh lệch hơn 186 triệu USD so với mức giá bản quyền 600 triệu USD mà MGM rao bán No Time to Die cho các kênh trực tuyến.

Nhưng, 607 triệu bảng, hay 785 triệu USD có phải con số khó tin so với thương hiệu 007? Năm 2012, phần phim Skyfall thu về 1.109 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu, xấp xỉ gấp rưỡi số tiền mục tiêu trong chiến dịch của GoFundMe.

Chiến dịch của Team Bond tỏ ra viển vông khi số tiền thu được sau vài ngày phát động rất thấp. Ảnh: MGM.

Theo tính toán này, nếu mỗi khán giả từng xem Skyfall quyết định ủng hộ Team Bond khoản tiền bằng 2/3 giá tấm vé xem phim họ từng mua, công chúng cũng sẽ được thưởng thức cuộc phiêu lưu mới nhất của James Bond vào dịp Giáng Sinh năm nay.

Tuy nhiên, trên thực thế, kế hoạch của Team Bond và con số 607 triệu bảng là một giấc mộng viển vông khi cân nhắc nó giữa bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Tình hình dịch bệnh và viễn cảnh tương lai u ám khiến người dân thắt chặt chi tiêu, thậm chí không ít người mất việc vì dịch bệnh.

Bên cạnh việc khán giả buộc phải cân nhắc kỹ càng những khoản chi tiêu trong giai đoạn nhạy cảm, giả sử nếu kế hoạch gọi vốn thành công, sẽ bao nhiêu % trong số này cảm thấy đủ an toàn để ra rạp thưởng thức tác phẩm?

Tuy nhiên, chiến dịch của Team Bond phần nào cho thấy sự hăng hái của khán giả trong việc tiếp cận các tựa phim yêu thích. Giữa thời điểm ngành công nghiệp điện ảnh đang chật vật tìm cách sống sót và vượt qua khủng hoảng và chiến dịch của Team Bond rất có thể là mang đến một gợi ý.

Nếu khán giả đã sẵn sàng gây quỹ cộng đồng để phát hành No Time to Die, họ hoàn toàn có thể lặp lại quy trình này với những tựa phim bom tấn khác cũng đang chung tình trạng nín thở chờ đợi dịch bệnh qua đi như Black Widow, Top Gun 2 hay Minions…

Đây hoàn toàn có thể khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt. Khán giả không đơn thuần là người tiêu thụ, mà còn nắm toàn quyền quyết định những bộ phim nào sẽ được sản xuất.