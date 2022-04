Người hâm mộ muốn đuổi Chris Pratt khỏi MCU sau trailer 'Thor 4'

Sau khi trailer “Thor: Love and Thunder” được công bố, người hâm mộ bày tỏ làn sóng phản đối với tài tử Chris Pratt. Đạo diễn James Gunn đã lên tiếng về vụ việc.

Theo Forbes, sau khi trailer phim Thor: Love and Thunder được tung lên Interner hôm 19/4, cộng đồng người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã dấy lên làn sóng phản đối nam diễn viên Chris Pratt. Anh thủ vai Star-Lord/Peter Quill trong loạt Guardians of the Galaxy, Avengers và sắp tới là Thor: Love and Thunder.

Vì sao Chris Pratt bị phản đối?

Chris Pratt là tín đồ phái Phúc âm và thường xuyên lui tới Zoe Church, một nhà thờ ở Los Angeles (Mỹ), để hành lễ. Tuy nhiên, nhà thờ này được cho là có các luận điệu bài xích cộng đồng LGBTQ+. Mục sư của nhà thờ, ông Chad Veach, từng sản xuất một bộ phim với quan điểm sự hấp dẫn đồng giới là biểu hiện của “suy đồi tình dục”.

Hồi tháng 2/2019, trên Twitter cá nhân, diễn viên Elliot Page bóng gió về quan hệ mật thiết giữa Chris Pratt và Zoe Church.

Page viết: “Nếu anh là diễn viên nổi tiếng, và anh lại thuộc về tổ chức ra mặt ghét bỏ một nhóm người nhất định, đừng bất ngờ khi chuyện ấy bị khui ra. Kỳ thị cộng đồng LGBTQ+ là sai trái. Không có con đường thứ hai. Sự hủy hoại mà thái độ ấy gây ra là rất nghiêm trọng. Chấm hết. Yêu mọi người”.

Về phần Chris Pratt, hình ảnh một con chiên ngoan đạo kết hợp với xu hướng nghiêng về cánh hữu mà nam diễn viên thể hiện trên mạng xã hội khiến anh mất điểm trong mắt bộ phận khán giả. Thêm vào đó, hành động bột phát của nhân vật Star-Lord trong Avengers: Infinity War (2018), khiến kế hoạch tiêu diệt Thanos của liên minh siêu anh hùng đổ bể, cũng khiến nhân vật anh thủ vai bị người hâm mộ MCU quay lưng.

Khoảnh khắc trong trailer Thor: Love and Thunder khiến Chris Pratt bị người hâm mộ Marvel phản đối. Ảnh: Disney.

Làn sóng phản đối gia tăng sau khi trailer đầu tiên của bộ phim Thor: Love and Thunder ra mắt. Trong đoạn giới thiệu, nhân vật của Chris Pratt và Thor (Chris Hemsworth) không ngừng cạnh tranh vai trò thủ lĩnh nhóm Vệ binh Dải ngân hà. Hai người cũng có nhiều cảnh biểu lộ tình huynh đệ thắm thiết.

Trên mạng xã hội, khán giả đã chia sẻ hình chụp biểu cảm không thoải mái của Pratt khi quay những cảnh phim này với Hemsworth. Họ cũng chỉ ra sự tréo ngoe khi trong nguyên tác truyện tranh, nhân vật Star-Lord của Pratt đã được tiết lộ là người song tính.

Từ trò cười trên Internet, những bình luận tiêu cực nhắm vào Pratt nhanh chóng trở thành luận điệu thù địch. Người hâm mộ MCU bắt đầu lên tiếng đòi hỏi Disney thay thế Chris Pratt bằng một diễn viên khác với lý do nam diễn viên kỳ thị người đồng tính. Tuy nhiên, Pratt chưa bao giờ phát ngôn kỳ thị cộng đồng này trước công chúng.

James Gunn bất bình

Sau khi làn sóng phản đối Chris Pratt bùng nổ trên Internet, ngày 25/4, đạo diễn James Gunn đã lên tiếng. Anh là đạo diễn loạt phim Guardians of the Galaxy có Chris Pratt thủ vai chính. Vị đạo diễn đã phản bác các cáo buộc nhắm vào Pratt để bảo vệ ngôi sao của mình.

Gunn dẫn lại bài đăng kêu gọi thay thế Chris Pratt bằng Patrick Wilson (ngôi sao của loạt phim Aquaman) của một người hâm mộ trên Twitter cùng lời bình luận: “Thay để làm gì? Để thỏa mãn những định kiến lệch lạc, hoàn toàn bịa đặt của các vị về cậu ấy ư? Vì điều gì đó không đúng sự thật bạn được nghe từ ai đó về cậu ấy? Chris Pratt sẽ không bị đuổi khỏi vai Star-Lord. Nếu cậu ấy ra đi, chúng tôi cũng vậy.”

“Cậu ấy không hề. Tôi biết cậu ấy thường lui tới nhà thờ nào. Bạn có không? (Câu trả lời chắc chắn là không, nhưng bạn lại được nghe phong thanh từ ai đó được biết câu chuyện qua một ai đó khác, người này lại tình cờ biết chuyện từ một người từng đi nhà thờ cùng cậu ấy. Thế nên bạn chặc lưỡi ‘Ừ rồi, tôi sẽ tin vào câu chuyện tồi tệ mình nghe được trên mạng về nghệ sĩ này’)”, Gunn viết.

James Gunn phát biểu trong sự kiện Chris Pratt được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi tháng 4/2017. Ảnh: FilmMagic.

Disney đã mời Gunn trở lại ghế đạo diễn loạt phim về Guardians of the Galaxy không lâu sau khi sa thải nhà làm phim. Gunn đã nhận lời. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến kế hoạch sản xuất Guardians of the Galaxy Vol.3 bị đình trệ trong nhiều năm. Chia sẻ với truyền thông, James Gunn cho biết Guardians of the Galaxy Vol.3 sẽ là phần phim điện ảnh cuối cùng của mình về đội Vệ binh Dải ngân hà.

Quan điểm của Gunn lập tức trở thành đề tài tranh luận. Một số người đã tung ảnh chụp màn hình danh sách các tài khoản Instagram được Chris Pratt theo dõi. Rất nhiều trong số này thuộc về các chính trị gia cực hữu. Đây được người hâm mộ MCU coi là bằng chứng về xu hướng bảo thủ xã hội của nam diễn viên.

Hiện, bài viết bênh vực Chris Pratt của James Gunn đã thu hút gần 4.000 lượt chia sẻ, hơn 2.800 bình luận và 35.000 lượt thích. Đại diện Disney không lên tiếng về sự việc, đồng nghĩa khả năng Chris Pratt bị thay thế sẽ không xảy ra. Thời gian qua, Walt Disney cũng hứng chịu nhiều tai tiếng về việc xóa bỏ các nội dung liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ trong tác phẩm của mình.