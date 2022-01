Người hâm mộ đi xem buổi tập của tuyển Việt Nam ở Australia

Kiều bào Việt Nam tại Australia và một số cư dân bản địa đã đến sân xem buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 23/1.

Khoảng 17h (giờ Melbourne) ngày 23/1, tức 13h (giờ Việt Nam), tuyển Việt Nam ra sân tập buổi thứ 2 tại sân Kevin Bartlett. Nhóm 20 người gồm kiều bào Việt Nam và cư dân bản địa đã đến sân để theo dõi buổi tập. Họ cảm thấy thích thú khi chứng kiến những chiến binh áo đỏ tập luyện trên sân.

Chia sẻ với Zing, cán bộ truyền thông của tuyển Việt Nam cho biết các phóng viên bản địa và khán giả được phép quan sát buổi tập trong khoảng 20 phút đầu. Những người này được mời về để đảm bảo sự riêng tư cho đội tuyển khi bước vào phần tập chiến thuật. Buổi tập diễn ra trong khoảng 90 phút với cường độ cao hơn so với ngày đầu.

Người hâm mộ được yêu cầu giữ khoảng cách khi đến xem tuyển Việt Nam tập tại Melbourne, Australia.

Ban tổ chức nước chủ nhà Australia bố trí sân tập này rất thuận tiện cho tuyển Việt Nam. Sân chỉ cách khách sạn Clement Melbourne Richmond khoảng 1 km, có mặt cỏ đẹp, không khí trong lành, không có nhiều khói bụi.

Trở ngại lớn nhất của tuyển Việt Nam chỉ là thời tiết. Khác với mùa đông lạnh tại Hà Nội, thời gian này ở Melbourne đang là mùa hè, có nền nhiệt dao động 25-36 độ C. Giờ tập luyện hàng ngày của tuyển Việt Nam (17h) là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, với nhiệt độ lên đến 32 độ C, dự kiến lên cao điểm khoảng 35 độ C trong những ngày tới.

Bên cạnh đó, thời điểm mặt trời lặn cũng khác biệt khi tới gần 20h, trời vẫn còn chưa tắt nắng. Điều này khiến các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn để bắt nhịp.

Ban tổ chức nước chủ nhà không áp dụng nguyên tắc bong bóng khép kín khi tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Điều này giúp tuyển Việt Nam không bị bó hẹp trong không gian chật chội. Mặc dù vậy, các thành viên đội tuyển vẫn tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Melbourne Rectangular lúc 20h10 (giờ Việt Nam).