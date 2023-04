Người hâm mộ choáng với vóc dáng sau sinh của vợ Alvaro Morata

"Nửa kia" của Alvaro Morata, Alice Campello, gây ấn tượng khi chia sẻ những bức hình mặc bikini ở bể bơi, khoe trọn vóc dáng hoàn hảo. Đáng ngạc nhiên, người đẹp vừa hạ sinh bé gái cách đây hai tháng. Kèm theo bức ảnh nóng bỏng, cô viết: "Trông như đang tắm thật thư giãn nhưng sau lưng tôi là 4 đứa trẻ đang la hét".

Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi Campello muốn biết liệu cô ấy có mẹo đặc biệt nào để giữ dáng không: "Nhưng bạn có chắc bạn có bốn đứa con không?", "Bốn đứa trẻ và một vóc dáng hoàn hảo", "Chính xác thì con cái của bạn đến từ đâu?", "Bốn đứa trẻ và một vóc dáng điên rồ"...

Alice sinh ra và lớn lên ở Mestre, Venice, Italy. Cha bóng hồng 9X là Andrea Campello, chuyên gia tài chính, sở hữu công ty thương mại chuyên về xe phân khối lớn Campello Motors làm ăn rất thành công ở Italy. Không chỉ sở hữu mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu cùng vóc dáng nóng bỏng, Alice còn rất tài năng. Cô nàng vừa là KOL, người mẫu, vừa là nhà thiết kế sở hữu phụ kiện thời trang Avril Gau.

Trang cá nhân của nàng người mẫu Italy thu hút đến 3,3 triệu người theo dõi. Tại đây, Alice liên tục chia sẻ những hình ảnh quyến rũ của bản thân cùng các khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con.

Morata và Campello kết hôn ở Venice vào năm 2016 sau khi cựu sao của Real Madrid cầu hôn bạn gái mới quen 8 tháng trên sân khấu trong buổi biểu diễn ảo thuật. Sau đó, gia đình nhỏ chào đón cặp song sinh Alessandro và Leonardo vào tháng 7/2018. Tiếp đến, con trai thứ ba, Edoardo đến với cặp đôi vào tháng 9/2020. Mới nhất là cô con gái Bella chào đời vào ngày 9/1/2023.

Lần thứ tư sinh nở của mỹ nhân 28 tuổi không mấy suôn sẻ khi cô nàng trải qua giai đoạn sức khỏe suy giảm và gặp nguy hiểm tính mạng. May mắn, Campello nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Còn Morata cũng có được những thành tựu mới trong sự nghiệp khi trở thành đội trưởng tuyển Tây Ban Nha.

