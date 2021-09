Người Hải Phòng sống bất an bên hồ Tiên Nga

Vụ việc khiến người dân khu vực sống trong bất an vì mùa mưa bão đã tới. Bà Lệ (72 tuổi) cho biết lo ngại nhất là trẻ em khi phải chơi, tập thể thao, đạp xe ven hồ. "Bình thường nước chưa ngập cũng đã nguy hiểm rồi vì không có lan can. Tôi trồng rau trong các thùng xốp rồi xếp ven hồ cũng là để tạo một lớp hàng rào giúp bọn trẻ an toàn", bà nói.