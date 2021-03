Người Hà Nội xếp hàng làm căn cước công dân gắn chip trong đêm

Đại diện Đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Quy trình công dân làm thẻ chỉ mất 5-10 phút/bộ hồ sơ, gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh. So với trước đây, thủ tục đã được rút ngắn rất nhiều. Hiện tại các tổ cấp CCCD đã nhận được khoảng 15.000 hồ sơ, chuyển dữ liệu lên Cục in ấn. Đã trả tới tay công dân gần 2.000 CCCD".