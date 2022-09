Người Hà Nội rủ nhau đi trốn ở 'biển trong lòng phố' dịp Quốc khánh

Dự kiến, hàng chục nghìn người dân và du khách từ khắp nơi sẽ đổ về 2 đại đô thị biển của Vinhomes ở phía đông Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Nghỉ lễ Quốc khánh hàng năm, chị Ngọc Hồ, cư dân Vinhomes Ocean Park - “quận Ocean” thường tổ chức cho gia đình đi chơi xa, đến các vùng biển đẹp của Việt Nam. Nhưng năm nay, chị và các thành viên trong gia đình sẽ tận hưởng kỳ nghỉ lễ 4 ngày ngay tại nơi mình sinh sống.

“Khi có thông tin chủ đầu tư tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay, cả gia đình chúng tôi đều thống nhất là sẽ chuyển hướng ở nhà. Không cần đi đâu xa mà vẫn được hòa trong không khí lễ hội sôi động là điều tuyệt vời”, chị Ngọc Hồ tâm sự.

Háo hức chờ đón chuỗi lễ hội khai màn

Các hoạt động mà gia đình chị Hồ đang đón đợi có tên Amazing Ocean Park, dự kiến kéo dài 4 ngày 1-4/9 tại Vinhomes Ocean Park. Cùng thời gian này, sự kiện tương tự cũng tổ chức tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire mang tên Amazing Festival. Cả 2 sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi lễ hội Summer Dream - Mùa hè mơ ước đã được Vinhomes tổ chức từ đầu tháng 8 và kéo dài đến cuối tháng 9.

Các chương trình lễ hội sôi động đã trở thành “đặc sản” của “siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes.

Summer Dream được dự đoán là sự kiện “bom tấn” không chỉ cho cư dân mà còn thu hút hàng chục nghìn lượt khách trong khu vực đổ về tham gia các hoạt động. Trong đó, điểm nhấn cuốn nhất là từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám trong làng nhạc Việt… Giống như các chương trình đã từng diễn ra trước đây, khán giả sẽ có thêm cơ hội chứng kiến các nghệ sĩ “cháy” hết mình trên sân khấu, bổ trợ bởi âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.

Tạo nên sức hấp dẫn cho chuỗi lễ hội còn có sự góp mặt của món ngon đặc sản từ khắp 3 miền. Cụ thể, tại “quận Ocean”, khách mời khi tham gia sự kiện bên bờ hồ Ngọc Trai sẽ được chọn suất ăn KFC hoặc suất BBQ miễn phí mỗi ngày hoặc tự do khám phá thực đơn tại các gian hàng mang đậm sắc màu của làng quê Việt. Trong khi đó, thực khách đến Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ vừa được thưởng thức tiệc BBQ hoặc fastfood, vừa thưởng ngoạn tầm nhìn rộng mở nhìn từ bộ 3 nhà hàng Pacific, Maris và Waterloo.

Summer Dream trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cũng mang đậm hơi thở Carnaval. Mỗi khách mời có cơ hội hòa vào không khí cuồng nhiệt trong từng phút giây, với những bộ môn thể thao đòi hỏi cường độ vận động cao như chèo thuyền kayak hay chạy môtô nước tốc độ cao. Chủ đầu tư đồng thời xây dựng một vương quốc trò chơi dành riêng cho các “cư dân nhí”.

Trẻ nhỏ sẽ có ký ức đáng nhớ khi trải nghiệm các hoạt động tại chuỗi lễ hội Summer Dream trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Tại quảng trường Cá Voi trong lòng “quận Ocean”, suốt cả ngày sẽ diễn ra các sự kiện như tô tượng, vẽ trang trí, thả diều. Trên bãi cát của Hồ Ngọc Trai là trải nghiệm làm đèn ông sao, nặn tò he, vẽ mặt nạ, làm tranh Đông Hồ hay các trò chơi dành cho thiếu nhi và cả gia đình như kéo co, ma trận bánh xe, cưỡi ngựa bắn cung… Trong khi đó, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire mang đến cơ hội vui chơi ở sân chơi nước sặc sỡ sắc màu, vịnh trượt nước tốc độ, hay nhà phao siêu to khổng lồ.

Tìm góc nghỉ dưỡng sang trọng trong lòng “thiên đường biển”

Với nhiều người, đến với chuỗi lễ hội Summer Dream trong dịp này còn là dịp tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sang trọng trong những ngày cuối cùng của mùa hè. Với cách quy hoạch và thiết kế cảnh quan theo phong cách resort 5 sao, loạt địa điểm trong lòng “siêu quần thể đô thị biển” mang đến cảm giác thư thái, an nhiên cho các khách mời.

Lôi cuốn hơn cả là khung cảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng xung quanh các “kỳ quan” biển hồ. Công viên cát Sandy Park rộng đến 10.000 m2 ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hay bờ cát trắng trải rộng 35 m ở hồ Ngọc Trai trong lòng “quận Ocean” đều là không gian lý tưởng để các gia đình, nhóm bạn cùng cắm trại, nghỉ ngơi, trò chuyện hay thưởng thức BBQ.

“Siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes mang đến kỳ nghỉ dưỡng sang trọng theo phong cách resort.

Điều được nhiều người chờ đợi hơn cả là được hòa vào dòng nước xanh mát như nước biển Maldives để trải nghiệm cảm giác “tắm biển giữa thủ đô”. Biển hồ Crystal Lagoons ở “quận Ocean” quy mô 6,1 ha (được công nhận kỷ lục là biển hồ nước mặn nhân tạo lớn thứ 6 thế giới và lớn nhất Việt Nam) và tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô 18 ha sẽ đều đón khách miễn phí từ 9h hàng ngày.

Đặc biệt là ở Royal Wave Park, ngoài những phút giây vui chơi “cưỡi sóng”, khách tham quan được chứng kiến màn trình diễn đánh sóng quy mô ấn tượng, với độ cao sóng đến 3 m, bước sóng rộng 15 m không khác các vùng biển nhiệt đới trên thế giới.

Ra mắt từ 4 tháng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã diễn ra nhiều lễ hội sôi động, nhưng show diễn hoành tráng. Đây là một trong những nhân tố tạo ra lực hấp dẫn, kéo dòng chuyển cư về phía đông Hà Nội ngày càng mạnh mẽ.