Người Hà Nội quàng khăn tránh gió lạnh đầu đông

Từ ngày 9/11, Đông Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất giảm 1-2 độ C so với trước đó, nhưng nhiệt độ cao nhất lại tăng 3-4 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.