Người gốc Á ở Mỹ đổ xô đi mua súng

Ngày càng nhiều người Mỹ gốc Á nghĩ đến việc mua một khẩu súng để tự bảo vệ mình, nhưng các chuyên gia nói đó không phải cách để giải quyết sự kỳ thị nhắm vào người gốc Á.

Lo ngại tình trạng nhiều người gốc Á mua súng để tự bảo vệ mình trước số tội phạm thù hận nhằm vào họ ngày càng tăng ở Mỹ, nhiều nhà hoạt động gốc Á tại Mỹ cho rằng súng không phải là giải pháp. Trong khi đó, một số khác lại hướng dẫn sử dụng súng đúng cách, CNN đưa tin ngày 5/5.

Bà Gloria Pan, Phó chủ tịch tổ chức MomsRising, nói ngày 4/5: “Nếu bạn là một người Mỹ gốc Á và đang cân nhắc mua một khẩu súng, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự hiểu thấu đáo vấn đề này. Một số tiểu bang coi việc sở hữu và sử dụng súng là bất hợp pháp. Việc mang theo súng có thể gây ra những hậu quả không mong đợi khác”.

Bà Pan cho biết thêm cộng đồng người Mỹ gốc Á chưa từng tham gia vào những cuộc tranh luận về súng đạn như các nhóm người khác vì rào cản về văn hóa, ngôn ngữ cũng như thiếu kết nối với các tổ chức địa phương.

Bà Caroline Fan - sáng lập viên và Chủ tịch tổ chức Missouri Asian American Youth Foundation - cho biết nhiều người gốc Á, trong đó có những người mới nhập cư, đã hỏi bà về các khóa đào tạo sử dụng súng an toàn. Tuy nhiên, bà Fan nói: “Tôi không nghĩ súng giúp chúng ta an toàn hơn. Tôi thực sự hiểu nỗi sợ mà cộng đồng gốc Á đang phải trải qua, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể tìm ra giải pháp tốt hơn”.

Ông Mike Song, một người gốc Á, chia sẻ: “Con tôi, Ethan, đã chết trong khi đang chơi đùa với một khẩu súng tại nhà ở Guilford, Connecticut vào năm 2018. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về bi kịch đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ để một khẩu súng trong nhà của mình nữa vì những hậu quả khủng khiếp mà nó có thể gây ra cho gia đình mình”.

Anh Chris Cheng, một người ủng hộ quyền sử dụng súng, cho biết đã trả lời rất nhiều email và tin nhắn trên mạng xã hội từ những người gốc Á đang có nhu cầu mua súng trong những tháng gần đây.

“Nhiều người Mỹ gốc Á hiểu rằng họ phải là người bảo vệ an toàn của chính mình, chứ không phải chỉ dựa vào cơ quan thực thi pháp luật”, anh Cheng cho biết.

Nhiều người Mỹ gốc Á biểu tình chống tội phạm thù hận ở Mỹ. Ảnh: CNN.

Một câu lạc bộ với tên gọi Asian American and Pacific Islander Gun Owners (AAPI GO) được thành lập tháng 4/2021. Anh Scott Kane, sáng lập viên của AAPI GO, khẳng định: “Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin cho những người gốc Á một cách đầy đủ và chính xác, trước khi họ thực sự sở hữu một khẩu súng”.

Mặc dù chưa có số liệu chính thức về việc người Mỹ gốc Á mua súng, tuy nhiên, doanh số bán súng ở Mỹ tăng đột biến vào năm 2020, ở mức “chưa từng có”.

Tổ chức National Shooting Sports Foundation cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ đã tiến hành kiểm tra lý lịch hơn 3,5 triệu trường hợp liên quan đến súng đạn trong tháng 4/2021 và gần 1,7 triệu trường hợp trong số đó là mua súng.

Theo số liệu từ đầu năm đến ngày 2/5, Sở Cảnh sát New York ghi nhận 80 hành động thù hận nhằm vào cộng đồng gốc Á. Trong đó, 4 người gốc Á đã bị hành hung chỉ trong vòng 2 tuần gần đây.