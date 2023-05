Người giữ thanh kiếm gây chú ý trong lễ đăng quang Vua Charles III

Bà Mordaunt - cũng là Chủ tịch Viện Cơ mật Anh - hôm 6/5 đã trở thành người phụ nữ đầu tiên mang thanh gươm đất nước (sword of state) trong lễ rước tại Tu viện Westminster, theo Time.

Bà mang thanh kiếm nặng hơn 3,5 kg và dài 120 cm theo đúng tư thế chuẩn - song song trước ngực và mũi kiếm hướng lên trời - trước khi đổi lấy gươm lễ vật nạm ngọc (jewelled sword of offering) và trao nó cho Vua Charles III.

Bà Mordaunt mặc một chiếc đầm màu xanh đặt may riêng cho dịp này, khoác chiếc áo choàng cùng màu, kèm mũ của nhà thiết kế Jane Taylor có thêu hình cây dương xỉ vàng.

Nói về vai trò của mình trong lễ đăng quang, bà Mordaunt viết trên Twitter: “Thật vinh dự khi được tham gia lễ đăng quang cùng với hàng nghìn người khác, những người có vai trò riêng của mình. Tôi biết rất rõ các lực lượng vũ trang, cảnh sát và những người khác đã diễu hành, đứng hàng giờ đồng hồ trong buổi lễ và giữ an toàn cho tất cả chúng ta. Trong khi đó, công việc của tôi dễ dàng hơn chút”.

“Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành tới tất cả những người đã khiến điều này trở nên đặc biệt. Tôi rất tự hào về mọi người, nhà vua và vương hậu ngày hôm nay”, bà nói.

Bà Mordaunt từng tranh cử để trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ. Bà là đối thủ của ông Rishi Sunak cho vị trí thủ tướng vào năm 2022, và về đích ở vị trí thứ ba.

Bà cũng là phụ nữ đầu tiên giữ chức bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2019.

