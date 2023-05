Người giàu nhất trong gia đình Richie

Gia đình Richie có các thành viên nổi tiếng như Lionel, Miles Brockman và Sofia Richie. Họ kiếm bộn tiền nhờ quá trình làm việc trong giới giải trí.

Các thành viên trong gia đình Richie đều là những người giàu có, theo SCMP. Họ được gọi với cái tên "richest Richies".

Gia đình Richie trở nên nổi tiếng nhờ tên tuổi của Lionel Richie. Ông được biết đến qua loạt ca khúc huyền thoại như Hello, We Are the World, Dancing On The Ceiling. Sau đó, tên tuổi con trai và con gái của ông phủ sóng mạnh mẽ nhờ công việc người mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế.

Các thành viên trong gia đình kiếm bộn tiền nhờ quá trình làm việc trong giới giải trí.

Gia đình có nhiều người nổi tiếng

Trở thành người ít được biết đến nhất trong số các anh chị em nhà Richie, Miles Brockman Richie có khối tài sản trị giá 1 triệu USD . Anh là con trai thứ 2 của Lionel với Diane Alexander. Miles Brockman Richie đang trong quá trình tạo dựng tên tuổi cho chính mình.

Anh ký hợp đồng người mẫu với Wilhelmina vào năm 2018, sau khi dừng học tại Đại học California Los Angeles. Essence cho biết, tại trường này, Miles Brockman Richie theo học chuyên ngành kế toán.

Miles Brockman Richie và Nicole Richie đang gây dựng sự nghiệp riêng. Ảnh: milesrichie, nicolerichie.

Nam người mẫu ra mắt giới mộ điệu qua một show diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York. Anh trình diễn bộ sưu tập của Philipp Plein. Sau đó, Miles Brockman Richie xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Boss với Russell Athletich, bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như Bella Hadid, Ashley Graham và Lucky Blue Smith.

Miles Brockman Richie đang là người có số tài sản ít nhất trong gia đình. Tuy nhiên, với công việc người mẫu và định hướng phát triển trong tương lai, anh có thể nhanh chóng bắt kịp độ giàu có của người thân.

Giàu hơn Miles Brockman Richie là Sofia Richie Grainge với khối tài sản 8 triệu USD . Cô là con gái của Lionel với vợ cũ Alexander. Ở tuổi 24, nữ người mẫu góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều nhà mốt xa xỉ như Tommy Hilfiger, Michael Kors và adidas.

Sofia Richie Grainge có trang cá nhân với gần 10 triệu lượt theo dõi. Cô từng hợp tác với một số thương hiệu như Cotton On và Cheetos.

Sofia Richie và chồng có tổng tài sản là 18 triệu USD . Ảnh: SCMP.

Thời gian gần đây, hôn lễ của Sofia Richie Grainge trở thành chủ đề được bàn tán. Nữ người mẫu nhận loạt lời khen với gu thời trang đơn giản, thanh lịch. Trong khi đó, tên tuổi của chồng cô cũng được quan tâm. Elliot Grainge là giám đốc điều hành làm việc trong lĩnh vực âm nhạc.

Anh thành lập hãng thu âm độc lập 10K Projects vào năm 2016. Trong khi đó, cha của Elliot Grainge - Lucian Grainge - là người quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc. Ông được biết đến với tư cách chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Universal Music Group.

Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Elliot Grainge sở hữu khối tài sản trị giá 10 triệu USD .

Người giàu nhất gia đình

Lionel trở thành người giám hộ hợp pháp của Nicole khi còn nhỏ. Cha mẹ của Nicole không đủ khả năng chăm sóc cho cô. Sau này, Lionel và Brenda Harvey xác nhận đã nhận nuôi Nicole từ năm 9 tuổi.

Nicole Richie nổi tiếng cùng với Paris Hilton sau chương trình The Simple Life năm 2003. Cô từng bị giới truyền thông gọi là "gái hư". Thời gian gần đây, Nicole ổn định lại cuộc sống, tiếp tục sự nghiệp với vai trò diễn viên, người mẫu, tác giả và nữ doanh nhân. Đồng thời, cô là chủ sở hữu của thương hiệu House of Harlow.

Lionel Richie giàu nhất trong gia đình. Ảnh: GCImage.

Năm 2010, Nicole kết hôn với rocker Joel Madden. Cặp sao có 2 con. Tổng tài sản của cả hai là 40 triệu USD .

Các người con của Lionel đều thành công. Tuy nhiên, họ không phải người giàu nhất trong gia đình. Vị trí này thuộc về Lionel Richie với khối tài sản 200 triệu USD .

Ở tuổi 74, ông là một trong những huyền thoại nhạc pop. Lionel bắt đầu nổi tiếng sau khi gia nhập Commodores với tư cách ca sĩ và người chơi saxophone vào năm 1968. Đến năm 1982, ông phát hành album solo.

Trong suốt những năm 1980, ông trở thành cái tên phổ biến nhờ những ca khúc như Hello, Stuck On You, Endless Love. Thời gian gần đây, tên tuổi của ông thêm thu hút khi trở thành giám khảo của American Idol.