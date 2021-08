Người giàu nhất Kpop

Người đứng sau thành công của BTS cùng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD, trở thành nhân vật giàu nhất giới Kpop.

Danh sách tỷ phú IPO (tỷ phú lập nghiệp, tỷ phú lần đầu niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán) năm 2021 do Forbes thống kê chỉ có duy nhất Bang Si Hyuk - ông chủ nhóm nhạc BTS - là nhân vật làm việc trong lĩnh vực giải trí. Ước tính tổng tài sản của Bang khoảng 2,3 tỷ USD .

Tạp chí Mỹ viết: "Bang là người sáng lập công ty quản lý Big Hit Entertainment, quản lý nhóm nhạc Kpop nổi tiếng BTS. Ông đã niêm yết công ty trên sàn giao dịch Hàn Quốc vào tháng 10/2020. Chỉ hai tháng trước khi Big Hit IPO, BTS - còn được gọi là 'The Beatles của thế kỷ 21' - đã trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu Billboard Hot 100 với Dynamite. Đây cũng là bài hát đầu tiên của nhóm được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh'".

Theo South China Morning Post, hầu hết người làm trong nền công nghiệp âm nhạc xứ Hàn đều kính nể Bang Si Hyuk bởi tài năng, quyền lực và sức ảnh hưởng.

Bang Si Hyuk là ai?

Bang Si Hyuk sinh năm 1972 và sớm nhận ra đam mê âm nhạc từ bé. Tuy nhiên, ông từng bị cha mẹ ngăn cản theo con đường này vì sự thiếu ổn định và cạm bẫy. Thế nên, Si Hyuk mới được gia đình hướng theo ngành Mỹ học của Đại học Quốc gia Seoul.

Vì vốn thuộc tuýp người cứng đầu và quyết liệt, Shi Hyuk dĩ nhiên không từ bỏ ước mơ. Ông ra mắt với vai trò nhà soạn nhạc ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Ông cùng Park Jin Young là bộ đôi sáng tác nhạc ăn ý ở thập niên 1990.

Bang Si Hyuk - người đàn ông quyền lực đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ. Ảnh: Dispatch.

Sau này Park Jin Young thành lập JYP Entertainment, Bang đã tham gia với tư cách nhà soạn nhạc, sản xuất. Một trong những thành công ban đầu của họ là nhóm nhạc G.o.d thuộc thế hệ thần tượng đời đầu.

Ở Kpop, Bang thường được biết đến với nghệ danh "Hitman" Bang vì đã sản xuất nhiều ca khúc hit cùng JYP, trong số đó có Bad Guy của Bi Rain, Sky Blue Balloon của G.o.d và Never Let You Go qua sự thể hiện của 2AM.

Một số bài hát nổi tiếng nhất của G.o.d được ông chịu trách nhiệm hòa âm phối khí bao gồm One Candle và Road. Sự cộng hưởng ăn ý đã giúp Bang tạo dựng được niềm tin với nhiều nghệ sĩ. Ông còn hợp tác cùng Im Chang Jung, Park Ji-yoon, Rain, các nhóm nhạc như Wonder Girls, Teen Top, ca sĩ hát nhạc R&B Baek Ji Young...

Đến cuối năm 2005, người đàn ông này quyết định rời JYP và thành lập công ty mới mang tên Big Hit Entertainment. Đây cũng chính là công ty đối thủ của JYP sau này.

Tờ South China Morning Post viết: "công ty được định giá khoảng 8 tỷ USD vào tháng 6/2021, song khán giả có thể ngạc nhiên khi biết rằng Big Hit gần như đóng cửa do phá sản hồi 2007. Thời điểm đó, Big Hit chỉ có 4 nhân viên và một đội ngũ nhỏ các tài năng như 8Eight và K. Will".

Nhờ một số bài hát nổi tiếng, công ty đã cố gắng trụ vững, giúp họ có cơ hội ký hợp đồng với các thành viên của BTS năm 2010 trước khi nhóm nhạc 7 thành viên được chính thức ra mắt năm 2013.

Nghiêm khắc với "gà cưng"

Xuất phát điểm là công ty nghèo, mang món nợ hàng chục tỷ won, Big Hit có bước phát triển vượt trội sau khi BTS thành công ở thị trường quốc tế.

Trong một lần tham gia chương trình Archive K, các thành viên BTS đã tiết lộ rằng Bang cực kỳ nghiêm khắc với họ. Jungkook chia sẻ: "Bang soi kỹ từng video tập luyện của chúng tôi và thường dừng lại để kiểm tra các góc quay".

Chính Bang Si Hyuk cũng thừa nhận: "Lúc làm việc với các nghệ sĩ của công ty, giọng nói của tôi sẽ lớn hơn trên sóng truyền hình. Tôi hay giận dữ và hét lên kiểu 'Bạn tự gọi mình là ca sĩ à? Mọi ca sĩ làm việc cùng tôi đều phải nghe điều này!...'".

Bang Si Hyuk tình cảm nhưng cũng rất nghiêm khắc với nhóm BTS. Ảnh: South China Morning Post.

Vào giai đoạn thành lập công ty năm 2005, Bang Si Hyuk nhận thấy doanh thu từ việc phát hành album giảm đáng kể do một bộ phận nghệ sĩ hời hợt, không cố gắng. Song song đó, ông cũng hiểu ra rằng quyền lực từ người hâm mộ đã góp phần lớn vào bước đột phá của thần tượng Kpop.

Bởi vậy, BTS được Bang vạch ra chiến lược tiếp cận và xây dựng mối quan hệ thân thiện với cộng đồng người hâm mộ. Trước ngày debut, 7 chàng trai đã có thể đăng tải vlog và chia sẻ trạng thái trên tài khoản mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ.

Công ty cho phép họ thoải mái kết nối với các fan nhằm phát triển và củng cố số lượng thành viên Army khổng lồ như hiện tại.

Có thể nói BTS là "con gà đẻ trứng vàng" của Big Hit nói chung, và Bang nói riêng. Thống kê cho biết nhóm tạo ra 87,7% doanh thu công ty trong nửa đầu năm 2020 và 97,4% doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2019. BTS hiện là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc và sức ảnh hưởng đã vươn ra thị trường quốc tế.

Quyền lực của Bang Si Hyuk

Tháng 4/2021, HYBE (tên gọi sau này của Big Hit Entertainment) đã mua lại 100% cổ phần Ithaca Holdings. Đây là công ty của Mỹ do Scooter Braun lãnh đạo - người đã quản lý những nhân vật tên tuổi như Justin Bieber, Ariana Grande và Demi Lovato.

Trên mạng xã hội, Demi Lovato và Justin Bieber cũng đã quay video chúc mừng Ithaca Holdings gia nhập HYBE, chính thức xác nhận về chung nhà với BTS.

Thương vụ sáp nhập đắt đỏ này được thực hiện thông qua chi nhánh tại Mỹ có tên HYBE America. Các điều khoản liên quan đến tài chính được giữ kín.

Bang Si Hyuk cho biết việc sáp nhập hai công ty là “cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới”. “Hãy trông đợi vào khả năng vô hạn mà HYBE, Ithaca Holdings và mô hình hợp tác mới giữ hai bên sẽ tạo ra trong nền công nghiệp âm nhạc”, ông phát biểu.

Justin Bieber, Ariana Grande về chung công ty với BTS chỉ sau một chữ ký quyền lực của Bang Si Hyuk. Ảnh: Celebrity Land.

Đến tháng 7, sau khi tái cơ cấu tổ chức, HYBE Corporation thông báo Bang Si Hyuk sẽ rời ghế CEO. Người thay thế ông là Park Ji Won, nhưng Bang vẫn giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tham gia vào việc ra quyết định trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Bang Si Hyuk sẽ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn là sản xuất âm nhạc.

Trước khi thâu tóm Ithaca Holdings, Bang Si Hyuk mua lại nhiều công ty giải trí khác, bao gồm Source Music (công ty của GFriend), Pledis (công ty của Seventeen, Nu'est), KOZ (công ty của Zico).

Đi một vòng lớn, Bang Si Hyuk đã quay về với đam mê chính là sản xuất âm nhạc. Trong sự nghiệp, ông đã giành hơn 17 giải thưởng lớn nhỏ ở lĩnh vực sáng tác và sản xuất. Những chiếc cúp danh giá minh chứng cho tài năng nổi bật của người đàn ông này.