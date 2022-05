Người giàu nhất dàn sao 'Cướp biển vùng Caribbean'

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Johnny Depp không phải là người giàu nhất trong danh sách diễn viên tham gia loạt phim.

Loạt phim Cướp biển vùng Caribbean luôn được xếp hạng trong số những bom tấn mang lại lợi nhuận cao nhất phòng vé.

Theo SCMP, nhà sản xuất Disney cắt đứt quan hệ với Johnny Depp vào năm 2018 sau cáo buộc lạm dụng của vợ cũ Amber Heard, về cơ bản là "sa thải" anh khỏi bất kỳ phần tiếp theo nào trong tương lai sau khi làm việc chung hơn 14 năm. Tuy nhiên, Johnny Depp vẫn sẽ là biểu tượng cho người hâm mộ trung thành trên toàn thế giới.

Câu chuyện về người thay thế Johnny Depp trong các phần tiếp theo vẫn là vấn đề từ nhà sản xuất. Về sự nghiệp của dàn diễn viên đóng Cướp biển vùng Caribbean, thành công của loạt phim đã thực sự thúc đẩy sự nghiệp của họ thông qua nhượng quyền thương mại.

Bill Nighy - 8 triệu USD

Khán giả có thể không nhận ra Bill Nighy trong phim, vì khuôn mặt của ông được bao phủ bởi những xúc tu khổng lồ.

Vào vai Davy Jones, thuyền trưởng phản diện của con tàu Ngọc trai đen, nam diễn viên Bill Nighy tưởng như không phù hợp với nhân vật đáng sợ, nhưng anh đã làm rất tốt.

Các vai diễn trong nhiều bộ phim đã bổ sung vào khối tài sản hiện tại mà ông có - 8 triệu USD .

Bill Nighy đã đóng vai Davy Jones trong các bộ phim Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Wechoiceblogger.

Ian McShane - 10 triệu USD

Nam diễn viên người Anh được đào tạo bài bản lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1962 và nổi tiếng qua các hợp đồng biểu diễn như Lovejoy của BBC, Deadwood và American Gods.

Trong loạt phim cướp biển, McShane đóng vai Râu đen khét tiếng, kẻ phản diện trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Với hơn 60 năm kinh nghiệm diễn xuất, dễ dàng hiểu được tài sản mà nam diễn viên tích lũy được trong suốt sự nghiệp là 10 triệu USD .

Ian McShane trong Cướp biển vùng Caribbean: Suối nguồn tươi trẻ. Ảnh: IMDB.

Javier Bardem - 30 triệu USD

Javier Bardem đã giành được vai diễn sau khi đến thăm phim trường và thấy "mọi người trong đoàn phim giúp đỡ vợ của anh khi cô ấy đang mang thai trong quá trình quay", anh nói với The Independent.

Nam diễn viên đóng vai thuyền trưởng Salazar, một trong những nhân vật phản diện chính, người thậm chí còn nhận được tiêu đề phim riêng của mình, Cướp biển vùng Caribbean: Sự trả thù của Salazar.

Nối gót vợ, nam diễn viên người Tây Ban Nha tham gia vào phần 5 của Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: BackStage.

Zoe Saldaña - 35 triệu USD

Zoe Saldaña đóng vai chính Anamaria trong Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen, bộ phim đầu tiên của loạt phim, vào năm 2003. Theo Screenrant, cô gần như rời bỏ Hollywood do trải nghiệm tồi tệ với nhà sản xuất.

Cô ấy không bao giờ quay trở lại loạt phim của Cướp biển vùng Caribbean, nhưng may mắn thay, cô đã không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Zoe Saldaña tiếp tục tạo dựng tên tuổi với Avatar vào năm 2009, cũng như Guardians of the Galaxy và Star Trek. Theo SCMP, Zoe Saldaña đóng vai chính trong phần tiếp theo của Avatar.

Nữ diễn viên tỷ USD không trở lại loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Screen Rant.

Geoffrey Rush - 40 triệu USD

Nam diễn viên Geoffrey Rush đã vinh dự giành được "ba vương miện về diễn xuất" (một giải Oscar cho điện ảnh, một giải Primetime Emmy cho truyền hình và một giải Tony cho sân khấu).

Những bộ phim nổi tiếng của ông bao gồm The King's Speech, Shakespeare in Love và Quills. Hindustan Times đưa tin ông đã "hoàn thành" nhượng quyền thương mại Disney, sau cái chết của nhân vật Captain Hector Barbossa.

Nam diễn viên Geoffrey Rush có nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: MovieHaku.

Orlando Bloom - 40 triệu USD

Là một trong những nhân vật chính của loạt phim, Orlando Bloom được yêu thích vì tính cách trên màn ảnh và ngoài đời.

Orlando Bloom đóng vai chính trong ba bộ phim đầu tiên. Bên cạnh danh sách các vai diễn béo bở, anh cũng có một số tài sản đáng chú ý với vị hôn thê của mình, ca sĩ nhạc pop người Mỹ Katy Perry.

Chồng của Katy Perry trở nên nổi tiếng với vai diễn đột phá trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: The Sun.

Stellan Skarsgård - 50 triệu USD

Nam diễn viên người Thụy Điển vốn đã nổi tiếng ở quê nhà trước khi cập bến những bom tấn Hollywood như Good Will Hunting.

Ông đóng vai Bootstrap Bill Turner trong Pirates và đã tích lũy được khối tài sản kếch xù nhờ những hợp đồng diễn xuất vô tận. Ngoài ra, ông cũng tham gia vài vai diễn của Marvel, cụ thể là Thor và The Avengers.

Stellan Skarsgård bên con trai Alexander. Ảnh: Sweden.

Keira Knightley - 80 triệu USD

Ở tuổi 18, bông hồng Anh Keira Knightley tham gia Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen với vai Elizabeth Swann, đối diện với những siêu sao đồng trang lứa của cô.

Mặc dù không trở lại sau bộ phim thứ ba, Keira Knightley đã hoàn toàn ổn cho bản thân, tham gia nhiều bộ phim và đạt được những hợp đồng chứng thực béo bở, từ Chanel đến Asprey.

Bông hồng nước Anh Keira Knightley mang lại làn gió mới cho Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Mirror.

Penélope Cruz - 85 triệu USD

Nữ diễn viên người Tây Ban Nha, cùng với chồng là Javier Bardem, gần đây lên tiếng bênh vực bạn diễn Johnny Depp về vụ kiện ra tòa. Cô cho biết Johnny Depp "luôn tử tế với mọi người xung quanh" trong quá trình quay phim.

Họ đã làm việc trên nhiều bộ phim cùng nhau, bao gồm cả vai diễn Angelica trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Giá trị ròng khổng lồ của cô đến từ nhiều hợp đồng diễn xuất và danh sách tài sản quốc tế ấn tượng.

Johnny Depp và Penélope Cruz. Ảnh: SCMP.

Johnny Depp - 150 triệu USD

Johnny Depp không được xếp hạng là người giàu nhất của dàn sao tham gia đóng Cướp biển vùng Caribbean, mặc dù anh đã kiếm được khoản tiền khổng lồ từ những ngày còn là cướp biển.

Nam diễn viên nổi tiếng thế giới đã được ca tụng vì tài năng của mình trong nhiều thập kỷ. Johnny Depp có danh mục phim đáng kinh ngạc từ Edward Scissorhands của Tim Burton đến Sweeney Todd và Alice in Wonderland, cùng với rất nhiều tài sản, bao gồm cả những phim ở Hollywood, Los Angeles, Côte d'Azur và Bahamas.

Johnny Depp được yêu thích trong vai Jack Sparrow của Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: IGN.

Châu Nhuận Phát - 200 triệu USD

Huyền thoại Hong Kong được Forbes ước tính có giá trị tài sản khoảng 700 triệu USD vào năm 2019. Trong một cuộc phỏng vấn, Châu Nhuận Phát cho biết ông có kế hoạch để lại tài sản của mình cho những người túng thiếu khi ông qua đời.

Là một người yêu từ thiện với khối tài sản tiếp tục tăng lên, Châu Nhuận Phát đã thực sự xuất hiện trong bộ phim Cướp biển vùng Caribbean với vai thuyền trưởng Sao Feng.

Theo SCMP, trang Celebrity Net Worth tuyên bố giá trị tài sản của nam diễn viên là 200 triệu USD .

Châu Nhuận Phát trong vai Sao Feng của Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Walt Disney Studios.

Keith Richards - 500 triệu USD

Johnny Depp cho rằng biểu tượng Rolling Stones là nguồn cảm hứng cho chân dung Jack Sparrow của anh ấy. Vì vậy, việc nhạc sĩ người Anh đóng vai cha của tên cướp biển - thuyền trưởng Teague - trong hai bộ phim có ý nghĩa to lớn.

Keith Richards đã kiếm được hàng triệu USD thông qua việc sản xuất với hãng thu âm của riêng mình - Mindless Records - những cuốn sách bán chạy nhất và cả âm nhạc.

Keith Richards và Johnny Depp. Ảnh: Rockbook.

Paul McCartney - 1,2 tỷ USD

Huyền thoại âm nhạc khác xuất hiện trong phim là Paul McCartney của The Beatles. Là thành viên của một trong những ban nhạc thành công nhất mọi thời đại, không có gì lạ khi Paul McCartney gia nhập câu lạc bộ các tỷ phú.

Ông cũng bày tỏ sự thích thú khi được tham gia cùng dàn diễn viên cướp biển với vai chú Jack trong chuyến đi chơi năm 2017, Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù. Dù đã 80 tuổi, ông vẫn chăm chỉ với các kế hoạch hoạt động nghệ thuật.