Người giả đại tá công an lĩnh 18 năm tù

Trong 5 năm giả danh cán bộ ngành công an, Hà đã lừa đảo 7 người để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên Diệp Ngọc Hà (49 tuổi, ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai của Hà và cáo trạng của cơ quan công tố cùng cấp, HĐXX TAND tỉnh Hậu Giang xác định tối 19/12/2019, Hà ghé Công an huyện Châu Thành A trong trang phục công an, mang quân hàm đại tá.

Diệp Ngọc Hà tại tòa. Ảnh: Thế Phong.

Khi gặp lãnh đạo công an huyện, Hà xưng là lãnh đạo một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành A nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra thì Hà khai nhận không phải là cán bộ trong ngành.

Qua đấu tranh, Hà khai nhận, từ năm 2014 đến khi bị bắt, với thủ đoạn giả danh công an và đưa ra thông tin gian dối là chủ đầu tư một dự án biệt thự không có thật ở TP.HCM, Hà đã lừa đảo 7 người ở An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ và TP.HCM với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng .

Tại tòa, Hà tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.