Người duy nhất trong gia đình được Britney Spears mời dự cưới

Bryan Spears nằm trong số 100 khách mời đặc biệt xuất hiện ở lễ cưới của Britney. Bryan là anh trai kiêm cựu quản lý của nữ ca sĩ.

Daily Mail đưa tin ngày 10/6, Bryan Spears - anh trai của Britney Spears - được nhìn thấy chạy việc vặt trong lễ cưới của em gái ở Thousand Oaks, California (Mỹ). Người đàn ông 45 tuổi giản dị với áo phông, quần đùi.

Nguồn tin cho biết Bryan là thành viên duy nhất trong đại gia đình Spears xuất hiện ở hôn lễ của công chúa nhạc pop, nhưng không rõ anh có dắt tay em gái tiến vào lễ đường hay không.

Cha mẹ và em gái của Spears - những người có mâu thuẫn khó thể hàn gắn với cô - không được mời. Hai con trai Sean Preston và Jayden James cũng không có mặt chúc mừng Britney vì họ nghĩ "không nên góp mặt trong ngày vui của mẹ", luật sư Mark Vincent Kaplan - đại diện cho Kevin Federline (chồng cũ Britney) - chia sẻ.

Người đứng sau thành công của Britney

Theo SCMP, Bryan Spears sinh năm 1977, là anh trai của Britney và Jamie Lynn Spears. Tương tự hai em gái, Bryan tham gia nghệ thuật từ sớm. Anh được giới thiệu là nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình người Mỹ.

Bryan kiếm tiền phần lớn nhờ công việc hỗ trợ cho sự nghiệp của hai em gái. StyleCaster cho biết Bryan từng là quản lý của cả Britney và Jamie Lynn từ thuở họ mới bước chân vào nghề.

Jamie Lynn đã phát triển khả năng diễn xuất trên phim trường Zoey 101 của Nickelodeon, và Bryan chính là đồng sản xuất chương trình dành cho trẻ em đó trong hai năm, từ 2005 đến 2007.

Hai tác phẩm A Weekend With Jamie Lynn Spears (2005) và VideoNow: At Home With Jamie Lynn Spears (2006) của Jamie Lynn cũng do anh trai đồng điều hành sản xuất.

Bryan Spears đồng hành cùng em gái trên con đường nghệ thuật. Ảnh: SCMP.

Vì tiếp xúc nhiều với Jamie Lynn nên Bryan có cơ hội bén duyên với quản lý của em gái, Graciela Sanchez. Cả hai kết hôn tại New Orleans vào năm 2009 và chào đón con gái Sophia Alexandra “Lexie” Spears sau đó hai năm.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Bryan và Graciela đã tuyên bố đường ai nấy đi vào năm 2015 vì họ có những chọn lựa khác nhau trong cuộc sống. Bryan hiện trong mối quan hệ lãng mạn với người mẫu Amber Lynn Conklin.

Theo SCMP, Bryan yêu thích ánh đèn sân khấu như Britney, dù tên tuổi của anh kém xa em gái. Nhà sản xuất người Mỹ đã xuất hiện trong hàng loạt phim tài liệu của công chúa nhạc pop phát hành từ đầu thập niên 2000 đến nay.

Người hâm mộ dễ dàng nhận ra bóng dáng người đàn ông cao 1,8 m trong series Diary of Britney Spears (2001), Britney and Kevin: Chaotic (2005) và phim tài liệu I Am Britney Jean (2013). Tại Teen Choice Awards 2015, nữ ca sĩ được anh trai và cháu gái tháp tùng lên thảm đỏ.

Mối quan hệ với Britney Spears

Thực tế, Bryan từng bị chỉ trích khi bắt tay với cha trong việc kiểm soát cuộc sống của Britney.

Tháng 12/2021, một trong những vũ công của Britney tuyên bố Bryan đã cố điều khiển mọi hoạt động của giọng ca Toxic trước cả khi cô bị giám hộ nghiêm ngặt bởi ông Jamie.

"Họ (cha và anh trai của Britney) nói với chúng tôi: 'Nếu Britney hỏi cậu có kế hoạch gì không, cậu phải trả lời không. Nếu Britney yêu cầu cậu đi đâu đó cùng cô ấy, cậu không được nhận lời", vũ công Anthony Garza viết trên Instagram.

Dù đi đâu, với ai, Britney đều phải báo cáo với anh trai. Tuy nhiên, số lần nữ ca sĩ tụ tập bạn bè hầu như rất ít vì Bryan đã cảnh cáo mọi người "phải giữ khoảng cách với Britney Spears". Garza kể có lần chứng kiến Britney buồn và bối rối trước sự kìm kẹp quá mức của anh trai.

"Như sự tức nước vỡ bờ, cô ấy trở nên giận dữ và hét thẳng vào mặt Bryan rằng: 'Anh không được kiểm soát em'. Britney còn yêu cầu anh trai cô ấy xin lỗi chúng tôi", nam vũ công nhớ lại.

Bryan Spears đăng ảnh thân thiết bên gia đình em gái. Ảnh: @bryanspears.

Trong phiên điều trần năm 2021, Britney tiết lộ cô sống như nô lệ dưới sự quản thúc của ông Jamie. Cô muốn khởi kiện cả gia đình - những người đã làm cô đau đớn đến tột cùng, nhưng không nhắc tới Bryan. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người họ không tệ như truyền thông đã đưa.

Bryan chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng giọng ca Baby One More Time đã nhiều lần nói muốn được thoát khỏi quyền giám hộ của cha. Anh đồng cảm và thương cho nỗi khổ của em gái.

"Britney chịu quản lý nhiều năm nay. Điều đó cần thiết trong quãng thời gian đầu. Hiện tại đã có nhiều điều thay đổi và chúng tôi đang hy vọng điều tốt nhất đến với em. Britney luôn muốn được giải thoát khỏi lệnh giám hộ. Rất khó chịu khi bạn phải xin phép người khác làm gì dù họ có ý tốt hay xấu", Bryan chia sẻ.

Nhà sản xuất người Mỹ đã duy trì liên lạc với em gái Britney nhưng không thường xuyên sử dụng mạng xã hội nên không hoàn toàn nắm bắt được hết những gì mà cộng đồng mạng đang nói về Britney.

Theo SCMP, tình cảm anh em giữa Bryan và Britney đã gắn bó trở lại từ tháng 11/2021, khi tòa tuyên bố chấm dứt quyền bảo hộ đối với nữ ca sĩ. Trên tài khoản cá nhân, Bryan đăng bức ảnh vui vẻ với Britney cùng hai đứa con của cô em gái, Sean Preston và Jayden James, cũng như những người thân yêu khác.