Người dương tính với chất ma túy tự tử trong thời gian tạm giữ

Ngày 31/5, một người xét nghiệm dương tính với chất ma túy, đã tự tử trong thời gian tạm giữ theo thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La).

Cụ thể, vào hồi 8h20 ngày 30/5, tại nhà riêng của vợ chồng Hạnh A Sênh, sinh năm 1960 và Thào Thị A, sinh năm 1962, trú tại cụm Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Tổ công tác gồm Công an huyện Sốp Cộp chủ trì, Công an xã Mường Lạn và Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La) phối hợp phát hiện, bắt quả tang Hạng A Sênh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: cục nhựa thuốc phiện và bộ bàn đèn tự chế dùng để hút thuốc phiện.

Sau khi bắt giữ Hạng A Sênh, Tổ công tác và cán bộ Trạm y tế xã Mường Lạn tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Thào Thị A (vợ của Hạng A Sênh) kết quả dương tính với ma túy (Thào Thị A khai nhận đã sử dụng ma túy nhiều lần). Tổ công tác đã bàn giao Thào Thị A cho Công an xã Mường Lạn để lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện, làm cơ sở lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hạng A Sênh tại cơ quan công an.

Trong quá trình tạm giữ hành chính, Công an xã Mường Lạn thường xuyên theo dõi, giám sát Thào Thị A. Đến khoảng 6h30 ngày 31/5, cán bộ Công an xã đi lấy đồ ăn sáng cho Thào Thị A, khoảng 20 phút sau quay về, thì phát hiện Thào Thị A đã treo cổ tự tử.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và Phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Công an huyện Sốp Cộp tiến hành khám nghiệm, điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Đến 16h30 cùng ngày đã bàn giao Thào Thị A cho gia đình an táng theo phong tục.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, kết luận, xử lý đúng quy định của pháp luật.