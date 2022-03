Người dùng thuốc ngủ để cướp xe máy bị bắt

Huân bỏ thuốc an thần vào ly nước cho nạn nhân uống, ngủ say rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 7/3, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huân (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về tội Cướp tài sản.

Trước khi bị khởi tố, Huân có làm quen với một thanh niên quê Sóc Trăng và tính chuyện làm ăn.

Nguyễn Ngọc Huân. Ảnh: A.H.

Ngày 26/1, Huân rủ nam thanh niên lên Long An bàn chuyện công việc. Trong lúc uống nước tại khu vực bến xe Long An, do nam thanh niên mất cảnh giác, Huân đã bỏ 2 viên thuốc ngủ vào ly nước.

Khi nam thanh niên uống và ngủ say trên võng, Huân lục túi xách người này lấy đi một điện thoại di động, 25 triệu đồng, xe máy cùng một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Sau khi phát hiện mất tài sản, nam thanh niên trên đã đến Công an TP Tân An trình báo.

Tối 2/3, cơ quan điều tra phát hiện Huân tạm trú tại nhà trọ ở phường 5, thành phố Tân An nên ập vào bắt giữ. Tại đây, Huân thừa nhận hành vi phạm tội.

Huân khai hai tuần trước đó cũng thực hiện lừa một nạn nhân khác bằng thủ đoạn tương tự tại thị trấn Bến Lức.

Khám xét nơi ở của người này, công an thu giữ 18 viên nén nghi là thuốc ngủ, điện thoại di động, 2 xe máy (có một xe máy của nạn nhân quê Sóc Trăng).