Người đứng sau thành công của Lady Gaga, Miley Cyrus

Cynthia Germanotta là mẹ ruột của ca sĩ Lady Gaga. Tuy không hoạt động nghệ thuật, bà vẫn được công chúng Mỹ biết đến nhờ các hoạt động xã hội. Theo SCMP, bà Germanotta thường lên tiếng, đưa ra các hướng dẫn về sức khỏe tâm thần, nói lên những vấn đề của giới trẻ. Ngoài ra, Germanotta còn là chủ tịch quỹ Born This Way Foundation - tổ chức phi lợi nhuận chống bắt nạt thanh thiếu niên - do Lady Gaga thành lập năm 2012. Trong ca khúc Born This Way, Lady Gaga mở đầu: "Khi còn nhỏ, tôi được mẹ dạy rằng chúng ta ai cũng là ngôi sao từ khi chào đời" để vinh danh bà Cynthia Germanotta. Ảnh: Getty.