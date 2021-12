Người đứng sau những bộ váy cắt xẻ của tân Hoa hậu Hòa bình

Trước giờ thi chung kết Hoa hậu Hòa bình 2021, Thùy Tiên vẫn phải tự cắt váy ngắn hơn để tự tin bước đi trên sân khấu.

Tự cắt váy ở phút chót

Sau khi Thùy Tiên đăng quang, Nguyễn Minh Tuấn - nhà thiết kế đứng sau những bộ váy lộng lẫy của hoa hậu - cho biết anh đã hướng dẫn cô cắt váy ngắn lên trước giờ thi. Vì Tiên bận làm tóc, anh đành phải quay video để cô xem. Bộ váy mang tên "The Crown Dress" đã giúp cô tỏa sáng khi đứng giữa các đại diện khác. Đây cũng là thiết kế cô từng diện tại buổi nhận vương miệng ở Việt Nam trước khi đến Thái Lan dự thi. Trong đêm bán kết và chung kết, Thùy Tiên liên tục thu hút giới truyền thông quốc tế với những trang phục cut-out thể hiện nét quyến rũ. Nếu "The Crown Dress" lấy cảm hứng từ chiếc vương miện, "Red Diamond Gown" cô diện ở bán kết lại được nhà thiết kế gửi gắm thông điệp may mắn. Sắc đỏ kết hợp cùng sequin đã giúp đại diện Việt Nam nổi bật trên sân khấu. Ở phần thi trang phục truyền thống, người đẹp cũng đã ghi điểm với bộ đồ gợi nhớ đến hình ảnh chống dịch. Nhà thiết kế Tín Thái - người làm trang phục truyền thống - từng chia sẻ với Zing anh tin Thùy Tiên sẽ thể hiện tốt dù phải mặc bộ đồ nặng cân. Không vượt ngoài kỳ vọng của người hâm mộ, Thùy Tiên vào top trang phục truyền thống được yêu thích nhất.

Lấp lánh ở mọi nơi

Trong suốt hành trình đi dự thi Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên, người hâm mộ luôn thấy cô xuất hiện nổi bật với những trang phục lấp lánh. Vào ngày đến sân bay, cô đã mặc chiếc áo lục sắc với mong muốn lan tỏa thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT. Ngay những ngày đầu đến nước bạn, người đẹp sinh năm 1998 đã luôn cho thấy nét gợi cảm của mình khi diện đầm cắt xẻ đính kết trong mọi hoạt động. Cách lựa chọn trang phục hơi hở so với các thí sinh khác của Thùy Tiên từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Dù vậy, nhiều người vẫn ủng hộ cô vì cho rằng "những gì đẹp đẽ cần khoe ra".