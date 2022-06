Người đứng sau loạt trang phục độc lạ của Harry Styles

Harry Lambert, stylist của Harry Styles, có tư duy phối đồ khác biệt nhờ nhận thức được thời trang nam đang thay đổi.

Vị khách hàng nổi tiếng nhất, Harry Styles, chính là người khiến tên tuổi của Harry Lambert phủ sóng mạnh mẽ. Khi được hỏi về mối quan hệ với nam ca sĩ, Harry Lambert tỏ ra cẩn trọng.

Anh cho biết quá trình hợp tác giúp nam stylist có mối quan hệ thân mật với Harry Styles. "Tôi thường là người cuối cùng mà các ngôi sao gặp trước khi lên sân khấu. Tôi được chú ý cũng là vì anh ấy. Bởi vậy, tôi muốn cẩn thận", Harry Lambert nói.

Harry Lambert đứng sau loạt tạo hình phi giới tính của Harry Styles. Ảnh: The Guardian.

Thời trang phá vỡ định kiến giới

Nam stylist gặp Harry Styles vào năm 2014, khi nhóm One Direction đang chuẩn bị cho Four. Khi đó, nam ca sĩ thường xuyên diện vest của Saint Laurent, đeo chelsea boots và làm tóc xoăn lọn to.

Harry Lambert chỉ làm việc với 4 khách hàng. Anh từ chối lời đề nghị của nhiều nghệ sĩ. Ảnh: GQ.

Công việc chính của Harry Lambert là phối đồ cho những buổi chụp hình tạp chí, show diễn. Anh thường chọn những bộ đồ tạo cảm giác vui tươi từ thương hiệu Gucci, JW Anderson và Harry Styles đồng ý với phong cách này.

Theo thời gian, Harry Lambert để Harry Styles mặc những thiết kế độc đáo hơn. Tại Met Gala 2019, nam ca sĩ tạo nên khoảnh khắc thời trang ấn tượng khi diện mẫu áo đen xuyên thấu, vòng cổ ngọc trai. Anh là một trong những sao nam đầu tiên khởi xướng trào lưu nam giới đeo vòng ngọc trai.

Sau đó, Harry Styles bắt đầu nổi bật hơn khi diện áo liền quần trong video As It Was, mặc váy lên tạp chí Vogue. Giọng ca 28 tuổi trở thành một hình mẫu giúp phá vỡ định kiến giới. Thành tựu này một phần là nhờ stylist Harry Lambert.

"Nếu bạn nhìn vào các biểu tượng nhạc pop trong những năm qua, thời trang là một phần không thể thiếu. Điển hình là khoảnh khắc Björk diện váy thiên nga, Britney mặc trang phục nữ sinh", Lambert nói. Bởi vậy, anh dùng thời trang để tạo dấu ấn cho Harry Styles.

Stylist chỉ làm việc với 4 khách hàng

Ngày nay, thời trang thảm đỏ trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của một nghệ sĩ. Tại đây, người nổi tiếng mặc đồ của các nhãn hàng, nhà thiết kế.

Họ quảng bá cho hình ảnh của bản thân. Nhãn hàng, nhà thiết kế có cơ hội giới thiệu sản phẩm. Bởi vậy, người nổi tiếng cần đến stylist để có thể chọn được những bộ đồ, xây dựng hình ảnh phù hợp nhất. Điều này lý giải vì sao những stylist như Law Roach, Karla Welch... có đông khách hàng.

Các khách hàng của Harry Lambert đều dùng thời trang để thể hiện cá tính. Ảnh: The Guardian.

Tuy nhiên, khác biệt so với họ, Lambert chỉ nhận 4 khách hàng. Hiện tại, anh đang làm việc cùng Harry Styles, cầu thủ bóng đá Dominic Calvert-Lewin, diễn viên Emma Corrin và Josh O'Connor.

Sau thành công với Harry Styles, nhiều người tiếp cận Harry Lambert. Tuy nhiên, nam stylist đều khéo léo từ chối.

Trong tất cả các khách hàng, Josh O'Connor là người có phong cách đơn giản nhất. Nam diễn viên theo đuổi hình tượng cổ điển nhưng vẫn lịch lãm. Bên cạnh đó, Emma Corrin sử dụng quần áo để thể hiện cá tính riêng. Nữ diễn viên xây dựng hình ảnh gợi cảm và tôn vinh cái đẹp.

Một trong những khách hàng ấn tượng của Harry Lambert là cầu thủ bóng đá Dominic Calvert-Lewin. Chân sút tuyển Anh nổi tiếng nhờ gu ăn mặc khác biệt, nhiều màu sắc và không ngại thử thách với những bộ đồ độc đáo.

Hình ảnh nổi bật của những khách hàng giúp tên tuổi Harry Lambert thêm nổi tiếng. Tuy nhiên, anh không ưu tiên việc đẩy mạnh tên tuổi.

Đầu năm 2022, Harry Lambert từ chối cơ hội lên trang bìa của tạp chí The Hollywood Reporter. "Tôi không làm công việc này để lên bìa tạp chí", anh nói. Nam stylist nhận thấy làng mốt và tuần lễ thời trang khá đáng sợ.

Harry Styles là khách hàng nổi tiếng nhất của Lambert. Ảnh: Vogue.

Lớn lên ở Norwich, Lambert mê quần áo chứ không phải giới thời trang. Anh học nhiếp ảnh tại Đại học Rochester và để thỏa mãn đam mê với những bộ đồ, nam stylist dành cả mùa hè thực tập tại các tạp chí khác nhau.

Sau đó anh chuyển đến phía đông London, bắt đầu công việc stylist. Trải qua nhiều năm trong nghề, thành tựu ấn tượng nhất của Harry Lambert là thúc đẩy phong trào phi giới tính trong thời trang.

Dominic Calvert-Lewin, khách hàng gần đây của Harry Lambert, từng gây chú ý khi đeo túi xách nữ. Khi được hỏi đến vấn đế này, nam stylist chia sẻ: "Tôi không gợi ý Dominic Calvert-Lewin mang túi xách. Anh ấy có 3,4 mẫu túi của Chanel. Tuy nhiên, chỉ vì anh ấy là cầu thủ bóng đá không có nghĩa Dominic Calvert-Lewin phải từ bỏ những mẫu túi xách".

Harry Lambert nhận thấy cách ăn mặc của đàn ông đang thay đổi, trở nên thú vị hơn.