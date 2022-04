Người đứng sau chiếc răng bọc kim cương của G-Dragon

Ngoài trưởng nhóm Big Bang, Shin Ye Gwon cũng làm việc với Lisa và nhiều rapper nổi tiếng khác. Anh còn được mệnh danh là "vua grillz" ở xứ kim chi.

Sau khi MV Still Life ra mắt, fan nhanh chóng phát hiện ra G-Dragon đã đầu tư bọc răng kim cương. Người đứng sau tác phẩm này là Shin Ye Gwon (25 tuổi) - nhà thiết kế trang sức, chủ thương hiệu David Avalon. Tờ The New York Times gọi anh là “vua grillz của các rapper Hàn”.

Anh cũng từng làm chiếc vòng cổ bằng vàng trắng và kim cương có chữ “LM” dành riêng cho rapper Lisa - thành viên nhóm BlackPink.

Hai chiếc răng bọc kim cương của G-Dragon là sản phẩm từ Shin Ye Gwon. Ảnh: DA.

Cuộc gặp gỡ với Lisa

Hiện tại, anh có phòng chế tác sang trọng ở một khu phố sầm uất tại Seoul, Hàn Quốc. Khách hàng của anh đều là những ngôi sao hàng đầu xứ kim chi. Không chỉ grillz, anh còn nhận làm đồ trang sức nạm kim cương.

Shin Ye Gwon đeo chiếc vòng cổ vàng tương tự cái anh thiết kế cho rapper BewhY. Ảnh: Jun Michael Park.

Anh cùng nhóm ba thành viên thực hiện hầu hết việc chế tạo. Đôi khi, anh cũng gửi các món đồ đến những người thợ để làm khâu đúc, mạ hay khắc lazer.

Nói về cuộc gặp gỡ với Lisa, anh Shin cho biết mình cảm thấy khá phấn khích. Ba năm trước, nhà tạo mẫu của Lisa muốn nữ thần tượng có grillz cho một dự án.

“Cô ấy đến gặp tôi để làm grillz. Điều thú vị là chúng tôi nhận ra mình bằng tuổi nhau và có niềm đam mê rất lớn với rap, hip-hop. Chúng tôi đã trở thành bạn bè từ đó”, nhà thiết kế chia sẻ.

Shin từ chối tiết lộ chiếc vòng cổ “LM” có giá bao nhiêu. Thay vào đó, anh cho biết khoản hoa hồng lớn nhất mình nhận được là 253.000 USD .

Được ASAP Rocky truyền cảm hứng

Shin Ye Gwon sinh ra ở Seoul và bắt đầu quan tâm đến đồ trang sức vào năm 6 tuổi, luôn bị thu hút bởi những vật sáng bóng.

Shin đã làm chiếc vòng cổ này cho rapper Lisa. Ảnh: Jun Michael Park.

Đến tuổi thiếu niên, khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh rapper người Mỹ ASAP Rocky đeo grillz trên bìa album, anh đã nghĩ mình phải làm điều gì đó tương tự. Kết quả là anh có bộ grillz đầu tiên của mình vào năm 2015. Thời điểm đó, văn hóa grillz ở Hàn Quốc không hề tồn tại.

Lisa đeo chiếc vòng cổ tại Coachella vào năm 2019. Ảnh: Amy Harris.

Năm 2016, anh đăng ký vào Học viện Khoa học và Công nghệ Busan, chuyên ngành thiết kế đồ trang sức, nhưng đã bỏ dở sau một học kỳ. Sau đó, anh học nghề của một nhà sản xuất đồ trang sức mới bắt đầu làm grillz.

Anh nhớ lại quãng thời gian khó khăn: “Tôi đã thử và sai nhiều lần. Nhiều lời phàn nàn vì vỉ răng không vừa vặn và gây khó chịu. Ngay lúc đó, tôi biết mình cần phải tự nghiên cứu điều này. Tấm bọc quá dày nên các ca sĩ không thể rap. Mỏng sẽ tốt hơn cho việc phát âm”.

Tìm hiểu qua Internet, anh đã tự làm khoảng 100 khuôn răng, thay đổi mỗi chiếc một chút cho đến khi thấy hài lòng. Đến nay, anh ước tính mình đã thực hiện khoảng 400 bộ grillz trong 6 năm qua.

Giá trị grillz được làm bởi Shin dao động từ 2.500 USD đến 21.000 USD .

Trang sức cao cấp tượng trưng cho sự thành công

Độ nổi tiếng của anh tăng nhanh chóng nhờ được truyền miệng. Anh đã làm phụ kiện cho nhiều rapper, bao gồm bộ grillz bằng xà cừ cho Penomeco, mô hình vàng 14 karat cho Loopy và chiếc kim cương và vàng trắng 14 karat cho Justhis.

“Không ai khác ở Hàn Quốc làm công việc như David Avalon. Anh ấy không làm đồ trang sức tùy chỉnh điển hình. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh được công nhận trên toàn thế giới”, BewhY - rapper có tên thật là Lee Byung Yoon - đánh giá cao tài năng của Shin.

Nói về tên thương hiệu David Avalon - đôi khi được đơn giản hóa thành Avlon hoặc Avln, anh cho biết đó là sự kết hợp giữa tên yêu thích và biến thể của từ bào ngư. Bào ngư có mối liên kết với mẹ ngọc trai - thành phần chính trong nhiều thiết kế của anh.

Rapper Justhis đeo grillz của Shin. Ảnh: Justhis.

Khi còn nhỏ, mẹ khuyến khích anh trở nên mạnh mẽ “giống David” trong Kinh thánh. Do đó, khuôn mặt David trong tác phẩm của Michelangelo xuất hiện trên nhiều món đồ trang sức, từ hoa tai đến nhẫn.

Shin cũng đã sử dụng vòng nguyệt quế trong nhiều thiết kế của mình. Tâm điểm trong bộ sưu tập mùa Thu “David Piece” của anh là chiếc vòng cổ được làm từ khoảng 6.000 viên kim cương 45 carat và có giá 120.000 USD . Đi kèm với nó là chiếc vòng tay hình vòng nguyệt quế làm từ 2.200 viên kim cương 16 carat, giá 55.000 USD .

Nhà thiết kế cho biết thế hệ trẻ ở đất nước này tập trung vào các món trang sức độc đáo, táo bạo và chất liệu cao cấp. Trong khi đó, thế hệ cũ đề cao thiết kế truyền thống và các thương hiệu nổi tiếng hơn.

“Mục đích tiêu dùng trang sức của mọi thế hệ là để phô trương sự giàu có của họ. Nhưng đối với những người trẻ tuổi Hàn Quốc, trang sức mỹ nghệ cao cấp tượng trưng cho sự thành công”, Shin kết luận.