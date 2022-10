Người dùng nhập viện vì Apple Watch phát nổ

Apple không xử lý kịp thời vụ việc, và theo chủ nhân chiếc Apple Watch thì còn muốn ém thông tin bằng thỏa thuận với người dùng.

Chiếc smartwatch đột ngột phát nổ vì quá nhiệt. Ảnh: CBS.

Một chiếc Apple Watch Series 7 đã gặp tình trạng quá nhiệt, bốc khói và sau đó bất ngờ phát nổ trong lúc đang sử dụng. Tuy nhiên, thay vì giải quyết vấn đề, Apple lại ép chủ nhân của chiếc Apple Watch xấu số giữ im lặng, không được công bố về sự cố xảy ra trên thiết bị của mình.

Chiếc Apple Watch xấu số

Nói với 9to5mac, người dùng này cho biết lúc đó anh đang đeo Apple Watch trên tay thì đột nhiên nhận thấy thiết bị nóng hơn bình thường.

Quan sát kỹ, anh phát hiện phần mặt lưng của chiếc đồng hồ đã nứt vỡ và màn hình hiển thị cảnh báo cần tắt nguồn thiết bị vì gặp tình trạng quá nhiệt. Tuy nhiên, trong lúc đó, người đàn ông này đang ở nhà và nhiệt độ môi trường xung quanh chỉ hơn 21 độ C.

Apple Watch Series 7 bị vỡ màn hình vì nhiệt độ cao. Ảnh: 9to5mac.

Sau sự cố, người dùng Apple Watch đã ngay lập tức liên hệ với nhân viên kỹ thuật của Apple để hỗ trợ. Kể lại, anh cho biết phản ánh của anh đã phải chuyển qua rất nhiều nhân viên, cuối cùng đến tay quản lý. Người này nói rằng sẽ điều tra thêm về hiện tượng bất thường này.

Người dùng này cũng cho biết nhân viên Apple không hề đưa ra giải pháp gì trong suốt cuộc gọi. Họ chỉ bảo anh không nên chạm vào chiếc đồng hồ cho đến khi nhận được thông báo mới của hãng.

Điều đáng nói là đến sáng hôm sau, vấn đề lại trở nên trầm trọng hơn. Khi thức dậy, người đàn ông phát hiện chiếc smartwatch còn nóng hơn cả hôm qua và nhiệt độ quá cao đã phá hỏng toàn bộ màn hình thiết bị.

Anh định cầm đồng hồ lên để chụp ảnh gửi Apple nhưng nó đột nhiên vang lên tiếng “rắc rắc”. Ngay sau đó, thiết bị đột nhiên phát nổ, khiến anh phải ném nó ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, chiếc Apple Watch đã làm cháy một mảng trên ghế sofa và khiến người dùng phải vào viện cấp cứu vì sợ bị nhiễm độc chì sau vụ nổ.

Sau sự cố, người dùng này một lần nữa liên hệ đến bộ phận hỗ trợ của Apple và thông báo về tình trạng chiếc Apple Watch. Phản hồi về vấn đề, nhân viên hãng cho biết anh được nằm trong top ưu tiên và họ sẽ thông báo đến anh sớm nhất vào sáng Thứ hai tuần sau. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, người đàn ông vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi gì từ Táo khuyết, anh nói.

Theo 9to5mac, hãng công nghệ đã đặt bên vận chuyển để mang chiếc Apple Watch xấu số về phòng nghiên cứu để kiểm tra thêm. Apple còn gửi một tập tài liệu cho người đàn ông, yêu cầu anh ký tên và không được nói sự cố này cho bất cứ ai. Người dùng này cho biết anh đã từ chối và kể lại câu chuyện với 9to5mac.

Nguy cơ phát nổ luôn tiềm ẩn

Các thiết bị của Apple, trong đó có Apple Watch, đã nhiều lần bị người dùng phàn nàn về tình trạng quá nhiệt. Năm 2020, theo Apple Insider, một số người dùng đồng hồ thông minh Apple Watch SE đã phát hiện tình trạng quá nhiệt trong quá trình sạc thiết bị.

Vấn đề phát sinh chỉ vài ngày sau khi mua, màn hình hiển thị của đồng hồ cũng xuất hiện đốm vàng nằm ở vị trí góc. Thậm chí, vài người dùng cho biết chiếc smartwatch này khiến họ bị bỏng rát khi sử dụng.

Chiếc smartwatch đã phát nổ và hư hỏng hoàn toàn chỉ sau một ngày. Ảnh: 9to5mac.

Hay vào tháng 3/2021, nhà khoa học Robert De Rose đã khởi kiện Táo khuyết vì chiếc iPhone X đã phát nổ ngay trong túi quần của ông. Người đàn ông cho biết ông đã bị bỏng cấp độ hai ở đùi và da bị bong tróc. Dù đã nhiều lần liên hệ với Apple, De Rose vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Tháng 5/2021, Robert Franklin, người dùng iPhone 6, đã đâm đơn kiện Apple vì thiết bị đã bốc cháy và phát nổ ngay sát mặt ông khi đang sử dụng. Vụ nổ bất ngờ đã khiến Franklin bị thương ở mắt và cổ tay. Do đó, ông đã tố Apple vì bán sản phẩm không an toàn và đòi bồi thường lên đến 5 triệu USD .

Song, theo Apple Insider, việc viên pin lithium-ion bên trong các thiết bị Apple hư hỏng nặng rất hiếm gặp và nguy cơ phát nổ rất thấp so với các sản phẩm khác trên thị trường. Theo lý thuyết, công nghệ này rất an toàn nên các sự cố có thể là do quá trình tỏa nhiệt (thermal runaway).

Quá trình tỏa nhiệt này là một vòng lặp gia tăng năng lượng liên tục, làm nhiệt độ của pin nóng hơn và sau đó phát nổ. Hoặc vấn đề cũng có thể đến từ các tác động vật lý làm ảnh hưởng đến vỏ pin bên trong thiết bị.

Apple Insider cho rằng phần mặt lưng bị vỡ và cảnh báo quá nhiệt vào đêm trước khi Apple Watch phát nổ chính là dấu hiệu cho thấy đã có vấn đề xảy ra với viên pin. Nếu gặp trường hợp tương tự, người dùng tránh để thiết bị trong xe hay ở nhà và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Apple.