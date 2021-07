Người dùng hiện đại kiếm tiền cả khi chi tiêu trên thẻ tín dụng

Người dùng thẻ tín dụng dòng cashback có thể kiếm tiền ngay trên chi tiêu, khi được hoàn và giảm giá mua hàng đến hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Theo World Bank, từ năm 2017, các quốc gia phát triển có đến 90% người dân sử dụng thẻ tín dụng cho chi tiêu hàng ngày. So với thế giới, thẻ tín dụng tại Việt Nam có phần non trẻ hơn, nhưng ghi nhận tốc độ phát triển nhanh. Số liệu quý I của VisaNet cho thấy, tổng giá trị giao dịch của người dùng Việt trên thẻ tín dụng và ghi nợ Visa tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Sự phát triển của thẻ tín dụng phù hợp xu hướng chi tiêu không dùng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc. Thay vì mang theo tiền mặt và phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hoạt động thanh toán không gặp sai sót, tránh rơi hoặc mất, người dùng chỉ cần chiếc thẻ gọn nhẹ để “mua cả thế giới” cũng như trả hoá đơn điện, nước, học phí…

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến nhờ đáp ứng nhu cầu tiện lợi, nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc.

Chị Ngọc Hoa (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết trước đây không có ý định dùng thẻ tín dụng bởi quan niệm tiêu trước trả sau khó kiểm soát, dễ vượt hạn mức cho phép. Tuy nhiên khi nhiều đồng nghiệp sử dụng và chia sẻ sự tiện lợi, chị cũng thử mở thẻ tín dụng.

“Thanh toán bằng thẻ tín dụng nhanh chóng, tiện lợi vượt ngoài mong đợi của tôi. Ngân hàng sẽ cấp hạn mức tuỳ tình hình tài chính và lịch sử tín dụng nên không cần quá lo lắng việc vượt ngân sách, mọi thanh toán vẫn nằm trong khả năng chi trả. Hàng tháng, ngân hàng gửi bảng sao kê chi tiết như số tiền giao dịch, thời điểm và địa điểm, loại tiền… Nhờ đó, quá trình quản lý chi tiêu thậm chí đơn giản hơn trước. Chẳng những thế, ngân hàng có nhiều ưu đãi để thu hút người dùng, tôi đặc biệt thích tính năng hoàn tiền, cảm thấy mình chi tiêu thông minh hơn”, chị Ngọc Hoa nhận định.

Thẻ tín dụng BIDV platinum triển khai nhiều ưu đãi, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể, đặc biệt trong thời dịch.

Nắm bắt nhu cầu thẻ tín dụng ngày càng tăng, các ngân hàng ra mắt nhiều dòng kèm các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Trong đó, thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng platinum hiện được nhiều người dùng quan tâm, lựa chọn. Ngay khi mở mới trong thời gian quy định, người lần đầu sở hữu thẻ platinum BIDV được tặng 2 triệu đồng với mức chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 30 ngày từ thời điểm phát hành.

Đặc biệt, dòng thẻ BIDV Visa Platinum Cashback hoàn tiền đến 6% giao dịch online hoặc 10% lĩnh vực siêu thị, tối đa 600.000 đồng/tháng. Như vậy, người dùng có thể nhận lại đến hơn 7 triệu đồng/năm. Chính sách này được đánh giá giúp người dùng lợi cả đôi đường, vừa giao dịch nhanh chóng, giải quyết nhu cầu mua sắm hoặc chi trả thiết yếu, vừa có thể kiếm tiền cả khi chi tiêu.

Trong khi đó, dòng BIDV Mastercard Platinum hoàn tiền đến 1,5% lĩnh vực du lịch, tối đa 4 triệu đồng/tháng. Khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và hạn chế tiếp xúc, nhu cầu du lịch thay đổi không khí trở thành “cơn khát” của hầu hết người dân. Dự đoán khi dịch được kiểm soát, ưu đãi từ thẻ tín dụng BIDV góp phần thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ du lịch, đồng thời hỗ trợ người dùng tiết kiệm đáng kể.

BIDV cũng hợp tác nhiều nhãn hàng áp dụng chương trình giảm giá khi thanh toán qua thẻ tín dụng.Nếu theo dõi thường xuyên, người dùng có thể chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả cho gia đình và bản thân. Cụ thể, ngân hàng giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV khi thanh toán giá trị đơn hàng hợp lệ tại Tiki và Shopee từ 1 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi (giới hạn số lượt mỗi ngày). Các giao dịch mua bảo hiểm online từ 10 triệu đồng cũng được hoàn tiền 500.000 đồng.

Ngoài ra, BIDV hoàn 10% cho chủ thẻ tín dụng quốc tế thanh toán qua POS tại PICO, áp dụng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng. Tại CellphoneS, ngân hàng giảm trực tiếp 1 triệu đồng cho khách hàng đầu tiên đặt cọc hoặc mua Apple phiên bản 2021… Nắm bắt nhu cầu mua sắm online trên trang thương mại điện tử nước ngoài, ngân hàng hoàn tiền 10%/hóa đơn, tối đa 2,2 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng mức hoàn tiền và giảm giá người dùng thẻ tín dụng quốc tế BIDV có thể nhận trên 10 triệu đồng mỗi năm.

Với những ưu đãi từ thẻ tín dụng BIDV, người dùng có thể tiêu dùng thông minh, kiếm tiền cả khi chi tiêu.

Bên cạnh ưu đãi, nhà băng này chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo thuận tiện, an toàn. Người dùng không cần trực tiếp đến chi nhánh, mà có thể đăng ký online tại website BIDV. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ xác nhận nhu cầu, hướng dẫn thủ tục phát hành thẻ. Trong thời gian chờ nhận thẻ vật lý, khách hàng có thể giao dịch trực tuyến bằng tài khoản vừa mở.

Song song, BIDV áp dụng nền tảng công nghệ EMV contact và contactless theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giải pháp xác thực 3D-Secure cho giao dịch thanh toán trực tuyến giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Với nhiều lợi ích mang lại, thẻ tín dụng hứa hẹn được lựa chọn nhiều hơn thời gian tới. Trong báo cáo “Triển vọng ngành ngân hàng năm 2021” của SSI Research, các chuyên gia phân tích kỳ vọng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 13-14%. Nhận định này dựa trên cơ sở sự phục hồi từ việc điều chế vaccine Covid-19, chuyển dịch từ trái phiếu doanh nghiệp sang nợ vay ngân hàng và tái khởi động tài chính tiêu dùng.