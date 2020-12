Người dùng hào hứng trải nghiệm Vsmart 5G

Gian trưng bày các thiết bị 5G của VinSmart thu hút đông đảo người trải nghiệm. Vsmart Aris 5G được trang bị công nghệ mạng 5G Sub 6 GHz, với tốc độ tải xuống cao gấp 40 lần so với mạng 3G và 8 lần so với mạng 4G. Trong thời gian tới, hãng điện thoại Việt sẽ tiếp tục nâng cấp các mẫu điện thoại thế hệ sau với băng tần mmWave.