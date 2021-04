Người dùng được lợi gì khi đặt cọc sớm xe điện VinFast VFe34?

Khoản đặt cọc từ 10 triệu đồng, không phạt nếu hủy cọc, ưu tiên xếp chỗ nếu có nhu cầu chuyển cọc “lên đời” cao hơn... là những chính sách tốt của VinFast khi mở bán VF e34.

Mẫu ôtô điện VF e34 thuộc phân khúc SUV hạng C, được VinFast mở bán từ ngày 24/3 với giá 690 triệu đồng. Đáng chú ý, những khách hàng đặt mua trước ngày 30/6 sẽ được hưởng mức giá giảm còn 590 triệu đồng, kèm theo một năm miễn phí thuê bao pin, tương đương 17,4 triệu đồng. Như vậy, lợi ích đầu tiên mà “người đến trước” nhận được khi đặt cọc sớm chiếc VF e34 là khoản ưu đãi 117,4 triệu đồng.

Sau ngày 30/6, giá xe VF e34 sẽ trở về mức niêm yết 690 triệu đồng. Theo các chuyên gia ôtô, với một mẫu SUV hạng C thì 690 triệu đã là giá tốt. Trên thị trường hiện nay, một số mẫu xe được xem là đối thủ của VF e34 đều có giá trên 800 triệu, thậm chí tiệm cận 900 triệu đồng. Trong khi đó, trên thế giới, giá xe điện luôn cao hơn xe động cơ đốt trong 10-20%, theo trang Car and Driver.

“Trong tương lai, sẽ khó có chuyện chiếc SUV điện đầu tiên của VinFast giảm giá, bởi 690 triệu đã là mức giá rất tốt rồi”, anh Vũ Quang Trung, một chủ garage ôtô lâu năm tại Hà Nội khẳng định.

Ngoài ra, VinFast cũng chơi lớn khi mở tối đa quyền cho khách đặt cọc khi chấp thuận việc chuyển cọc của mẫu VF e34 sang các mẫu cao hơn như VF e35, VF e36.

VF e34 đang có mức giá rất tốt cho người đặt trước.

Đặc biệt, trong điều khoản về đặt cọc của VinFast, khách hàng có quyền chuyển nhượng cọc. Như vậy, sau này khi nhu cầu thay đổi, khách hoàn hoàn có quyền bán lại suất đặt xe sớm cho người khác. Theo anh Vũ Quang Trung, suất đặt cọc sớm sẽ "có giá" sau ngày 30/6, khi thời hạn ưu đãi chấm dứt, giá xe VF e34 trở về mức niêm yết là 690 triệu đồng. Khi đó, những người nhanh chân đặt cọc sớm có thể hưởng chênh lệch từ việc chuyển nhượng suất mua xe giá 590 triệu đồng và một năm miễn phí thuê bao pin.

Bên cạnh đó, khách hàng được rút cọc nếu không muốn tiếp tục mua xe mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt nào. Theo tính toán, nếu mang số tiền 10 triệu đồng gửi ngân hàng, sau 8 tháng (tính từ tháng 4 đến thời điểm giao xe dự kiến của VinFast là tháng 11), với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay là 6%/năm, thì tổng số tiền lãi chỉ chưa đến 400.000 đồng. Đây cũng là số tiền tối đa mà khách “chịu thiệt” nếu rút cọc.

“Rõ ràng số tiền gần 400.000 đồng sẽ là không đáng kể, so với khoản lợi gần 120 triệu đồng khách nhận được từ việc đặt cọc sớm chiếc VF e34”, anh Quang Trung so sánh. “Đó cũng là lý do vì sao nhiều người đã tính đến việc gom cọc chiếc VF e34 để hưởng chênh lệch sau này”.

Nội thất hiện đại là điểm cộng lớn của VF e34.

Theo thông tin từ VinFast, quy trình hủy hoặc chuyển cọc xe VF e34 cũng đơn giản như việc đặt cọc. Cụ thể, trước thời điểm đóng tiền để chuẩn bị nhận xe, nếu khách hàng không muốn tiếp tục mua xe VF e34 hoặc muốn chuyển sang các mẫu xe xăng khác của VinFast thì chỉ cần làm theo quy trình 2 bước.

Bước 1: Gửi yêu cầu hoàn trả hoặc chuyển cọc theo mẫu cho showroom/nhà phân phối VinFast, kèm theo chứng từ liên quan. Các chứng từ gồm phiếu thu (nếu đặt cọc tiền mặt); biên lai nếu quẹt thẻ/thông tin chuyển khoản (tên người chuyển, số tiền, nội dung, số tài khoản chuyển nếu chuyển khoản); pản photo CMND/CCCD.

Bước 2: VinFast tiếp nhận thông tin và tiến hành các thủ tục để hoàn/hủy/chuyển cọc cho khách hàng.

Với khách hàng muốn chuyển sang mua ôtô điện VF e35 hoặc VF e36, showroom/nhà phân phối của VinFast sẽ cung cấp cho khách hàng xác nhận đặt cọc mới. Trong cả hai trường hợp, khách hàng đều không phải nộp bất kỳ khoản phí phạt nào.

Đặt cọc sớm VF e34, khách hàng được hưởng nhiều lợi ích.

Bên cạnh sự háo hức dành cho mẫu ôtô điện thông minh, chính sách hoàn/chuyển cọc rất “thoáng” của VinFast đã tạo động lực để không ít khách hàng sẵn sàng “xuống cọc” cả chục chiếc VF e34 một lúc. Kỷ lục đặt cọc cá nhân đang thuộc về một khách hàng tại Bình Dương với 14 xe.

Nhiều người còn tin rằng, với cách làm nhất quán trước nay của hãng xe Việt là “tri ân khách hàng tiên phong”, khi mở bán mẫu VF e35 và VF e36, VinFast có thể sẽ dành những ưu đãi đặc biệt cho những người đã đặt cọc mẫu VF e34. Nói cách khác, đặt mua sớm mẫu VF e34, khách hàng vừa được hưởng mức giá ưu đãi lớn, vừa không chịu bất kỳ ràng buộc nào, lại có cơ hội nhận “đặc quyền” khi chuyển sang các mẫu VF e35 hoặc VF e36 cao cấp hơn.

Theo nhiều chuyên gia, tiêu chí “4 tốt” - gồm sản phẩm tốt, giá bán tốt, chi phí vận hành tốt và chính sách bảo hành tốt (lên tới 10 năm) - sẽ là chìa khóa giúp mẫu SUV điện của VinFast tạo sức hút trên thị trường, góp phần mở ra kỷ nguyên mới cho ôtô điện tại Việt Nam.