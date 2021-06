Người đứng đầu cơ sở tôn giáo chịu trách nhiệm nếu để dịch lây lan

Đại tá Lê Thanh Hùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Lê Thanh Hùng, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Bộ Công an), được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.