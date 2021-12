Người dùng chuộng đồ công nghệ 'like new' dịp cuối năm

Những sản phẩm ‘like new’ - gần như máy mới 95-99% được giới săn hàng công nghệ yêu thích vì mức giá tốt cùng các chế độ bảo hành và hậu mãi.

Dịch Covid-19 thay đổi nhiều thói quen và hành vi mua sắm của người dùng. Theo nghiên cứu của hãng tư vấn toàn cầu McKinsey & Company, người Mỹ chi tiêu ít hơn 50% so với bình thường cho hàng may mặc và điện tử tiêu dùng sau thời gian giãn cách. Cũng với tâm lý đó, người tiêu dùng Việt Nam mua sắm thận trọng hơn và cân nhắc lại những món đồ thực sự cần thiết.

Người dùng được hưởng lợi khi mua hàng like new 99% có cam kết. Ảnh chụp giao diện trang mua bán trực tuyến Chợ Tốt.

Chị Trần Mỹ Ngọc (25 tuổi, quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Trước đây, tôi thích gì mua đó. Tuy nhiên sau gần 2 năm dịch, nhiều điều ảnh hưởng thu nhập khiến tôi thay đổi và hướng đến tiêu dùng thông minh. Tôi biết đến khái niệm hàng like new qua một người bạn. Nhờ đó, tôi có thể dùng hàng hiệu với giá bình dân”.

Tương tự, anh Nguyễn Lâm Minh (36 tuổi, quận Gò Vấp) cho biết: “Tôi vừa mua Samsung Galaxy S9 like new với giá 3,5 triệu đồng. Hồi mới ra mắt, máy có giá hơn 20 triệu đồng. Tuy là hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn dùng tốt, pin lâu, chơi game không bị lag”.

Những cải tiến lớn giúp đồ công nghệ bền hơn, góp phần đưa việc sử dụng hàng like new đến nhiều người tiêu dùng hơn. Đây cũng là xu thế phổ biến tại nhiều quốc gia như Singapore, Đức, Anh, Mỹ... không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần giảm phát thải CO2 thông qua việc tăng vòng đời sử dụng sản phẩm.

Macbook Pro 2017 13 inch like new có giá còn 16 triệu đồng trên trang Chợ Tốt.

Nhiều thiết bị công nghệ like new có giá giảm 50% so với mua mới. Đơn cử, iPhone 11 mới, nhiều cửa hàng lớn bán ra khoảng 18 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 11 like new trên trang mua bán và rao vặt Chợ Tốt có giá khoảng 9-10 triệu đồng.

Tương tự, một số thiết bị công nghệ nổi bật khác trên chuyên trang mua bán Chợ Tốt cũng có mức giá mềm hơn so với mua mới. Đơn cử, Samsung Galaxy Note20 và Note10 có giá lần lượt khoảng 10 triệu đồng và 6-7 triệu đồng. Trong khi đó, Macbook Pro 2017 được bán trên trang rao vặt này khoảng 16 triệu đồng, so với giá mua mới là hơn 30 triệu đồng.

Người dùng có thể mua sắm hàng like new trên các trang uy tín. Ảnh chụp giao diện trang mua bán trực tuyến Chợ Tốt.

Bên cạnh đó, để đảm bảo mang đến những thiết bị chất lượng với giá thành hợp lý, thời gian qua, Chợ Tốt triển khai chương trình "Đối tác Chợ Tốt". Với tiêu chí bảo vệ người tiêu dùng, cửa hàng tham gia chương trình phải đạt 3 tiêu chí gồm: Hàng đúng mô tả, bảo hành trên 3 tháng và bao đổi trả.

