Người dùng bình luận gì về Ford Ranger lắp ráp trong nước?

Nhiều người dùng quan tâm tới giá bán và chất lượng của Ford Ranger lắp ráp trong nước.

Ford Ranger 2021 lắp ráp trong nước vừa được chính thức ra mắt. Xe có tổng cộng 5 phiên bản giống mẫu nhập Thái Lan gồm XL 2.2L 4x4 MT, XLS 2.2L 4x2 MT, XLS 2.2L 4x2 AT, Limited 2.0L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT. Giá bán niêm yết không đổi, vẫn ở mức 616 triệu đến 925 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu Ranger Raptor vẫn tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan.

Người dùng tranh cãi về giá bán, hoài nghi về chất lượng

Việc Ford Ranger CKD có giá bằng với bản nhập khẩu Thái Lan tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn người dùng đều cho rằng mức giá niêm yết này là không hợp lý.

Bình luận trên Zing, độc giả Dinh Chí thắc mắc: "Cứ tưởng lắp ráp trong nước là giảm giá cạnh tranh với Mitsubishi Triton, ai ngờ giá vẫn như vậy, tận 925 triệu đồng chưa lăn bánh. Trong khi Triton bản cao cấp nhất chỉ 900 triệu đồng lăn bánh mà option đầy đủ không thiếu gì".

Đồng quan điểm, độc giả Sầm Muối nhận xét: "Không phủ nhận xe bán tải Ford là ông vua bán tải, vì nó đã định nghĩa lại dòng bán tải vừa chở hàng vừa nhiều tiện nghi sang trọng, nhưng bán giá lắp ráp mà bằng giá nhập thì nên xem lại".

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng với việc giá bản lắp ráp không đổi so với bản nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến doanh số của Ford Ranger 2021. "Bình thường lắp ráp để rẻ hơn mà làm vậy rồi ai mua nữa đây? Chắc chắn phải có phương án nào chớ, chẳng hạn như tung khuyến mại, giảm giá", bạn đọc Duy Phan bình luận.

Bên cạnh những thắc mắc về giá bán, không ít người dùng cũng hoài nghi về chất lượng của Ford Ranger CKD. Vì trang bị trên bản lắp ráp không khác gì bản nhập, nhiều người lo ngại những lỗi thường gặp trên Ford Ranger CBU vẫn chưa được khắc phục trên bản CKD.

Ford Ranger được lắp ráp tại nhà máy Ford Việt Nam tại Hải Dương. Ảnh: Ford

"Hộp số 10 cấp trên Ford thực sự có vấn đề, ECU điều khiển thật tệ, xe cứ giữ số 3 mãi trong khi đã đi được 30 km/h rồi mà vẫn chưa sang số, kéo theo đó là vòng tua máy lên cao nghe xót hết cả ruột", người dùng Hoàng Phi cho biết.

"Mình đã từng đi Ranger 3.2L, xe rất bốc và lanh lẹ. Từ khi Ford ra mắt bản động cơ biturbo 2.0L thì máy rất yếu và có độ trễ cao, vì 2 cái turbo phải đến một ngưỡng tốc độ nhất định mới kích hoạt", bạn đọc Tuyến nhận định.

Đặc biệt, lỗi chảy dầu động cơ trên Ford Ranger động cơ 2.0L biturbo trước đây cũng được một số người dùng nhắc đến và thắc mắc liệu bản lắp ráp có gặp phải hay không.

Tuy nhiên vẫn có khá nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng lắp ráp trong nước và nhập khẩu giờ không còn có sự khác biệt. "Mọi người cứ đề cao xe nhập khẩu quá, mình đã đi cả xe lắp ráp và nhập khẩu của cùng một dòng xe tại Việt Nam, chắc chắn không thể nhận biết được sự khác nhau", bạn đọc Phạm Tuấn chia sẻ.

Cùng quan điểm, bạn đọc Lê Tâm cho biết: "Nhà sản xuất người ta cũng kiểm định chất lượng hết rồi, xe đạt chất lượng mới xuất xưởng chứ. Thế theo mọi người, xe lắp ráp trong nước khác với xe nhập khẩu về mặt chất lượng như thế nào?".

"Nói là lắp ráp trong nước, nhưng linh phụ kiện vẫn nhập khẩu. Chất lượng thợ thuyền tại Việt Nam tay nghề rất cao, các bác cứ lo xa quá", bạn đọc Phương Tư cho biết.

Giá bán thực tế của Ford Ranger 2021 lắp ráp thấp hơn niêm yết

Với việc Ford Ranger 2021 nhập khẩu Thái Lan vẫn còn tại đại lý và được bán song song với bản lắp ráp, người dùng vẫn có thể chọn mua Ranger bản nhập khẩu. Nhiều khách hàng cho rằng chất lượng và giá trị xe nhập khẩu vẫn cao hơn xe lắp ráp trong nước.

"Nếu Ford Ranger lắp ráp trong nước bằng giá Ford Ranger Thái Lan thì mình sẽ mua hàng nhập. Dù sao hàng nhập vẫn hơn", người dùng Hoàng Nguyễn bình luận. Cùng ý kiến, bạn đọc Minh Chánh cho rằng việc Ford định giá thế này thì khách hàng sẽ lựa chọn một chiếc xe nhập từ Thái thay vì lắp ráp trong nước.

Số khác lại cho rằng việc Ford Ranger lắp ráp trong nước bằng giá bản nhập khẩu là điều dễ hiểu. "Với tiêu chuẩn One Ford của hãng thì sản xuất, lắp ráp ở đâu cũng như nhau, giá bán không đổi cũng là điều dễ hiểu", độc giả Hoàng Hải nêu quan điểm.

Trên thực tế, giá bán của Ford Ranger 2021 CKD tại đại lý ở TP.HCM sẽ thấp hơn so với giá niêm yết. Trước đó vào tháng 6, nhiều đại lý đã nhận đặt cọc mẫu xe này, cho biết giá bán của các bản XL, Limited và Wildtrak thấp hơn giá niêm yết 14-20 triệu đồng. Các bản XLS MT và AT có giá bán thực tế không đổi.

Hiện tại một số đại lý Ford ở khu vực TP.HCM vẫn chưa có xe giao khách, lô xe đầu tiên dự kiến về showroom vào cuối tháng này, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến thời gian vận chuyển trễ hơn dự kiến.

Anh Dương Tuấn, nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý Ford tại TP.HCM cho biết đại lý của anh vẫn còn một số mẫu Ranger nhập khẩu, được bán song song với bản lắp ráp trong nước. Tuy nhiên số lượng xe nhập không còn nhiều, giá bán thực tế cao hơn so với xe lắp ráp.

Trong khi đó tại thị trường Hà Nội, các phiên bản của dòng bán tải Ford Ranger đã có mặt tại đại lý và sẵn sàng bán ra. Theo chia sẻ của nhân viên kinh doanh xe Ford tại quận Ba Đình, giá bán của các phiên bản Ranger không có gì thay đổi so với xe đời trước và lượng xe về cũng khá đầy đủ.

Dù có không ít tranh cãi về giá bán cũng như chất lượng, việc Ford Ranger quay trở lại lắp ráp tại Việt Nam sau 20 năm vẫn giúp mẫu xe này tăng lợi thế so với các đối thủ nhập khẩu, vốn gặp bất lợi về nguồn cung do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam vẫn có 3 tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, cùng mức công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Hiện nay tại một số đại lý vẫn bán song song phiên bản nhập khẩu và lắp ráp trong nước của dòng xe Ford Ranger. Ảnh: Ford

Bản Ranger Limited được trang bị động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Bản Ford Ranger Wildtrak được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp.

Điểm khác biệt đáng chú ý là tất cả phiên bản của Ranger lắp ráp có khoảng sáng gầm được nâng lên ở mức 215 mm, cao hơn Ranger nhập khẩu 15 mm.

Với giá niêm yết 616 triệu đến 925 triệu đồng, Ford Ranger 2021 lắp ráp vẫn là một trong những mẫu xe có giá cao nhất phân khúc xe bán tải, cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Triton (630-865 triệu đồng), Toyota Hilux (628-913 triệu đồng), Nissan Navara (748-945 triệu đồng), Mazda BT-50 (569-749 triệu đồng) và Isuzu D-Max (630-850 triệu đồng).

Trong tháng 6, Ford Ranger đạt doanh số 754 xe. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 6.912 xe, tiếp tục vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải và bỏ xa các đối thủ xếp sau như Toyota Hilux (1.878 xe), Mitsubishi Triton (1.500 xe) hay Mazda BT-50 (662 xe).