Người đi nghĩa vụ công an được hưởng chế độ, chính sách gì?

Chiến sĩ công an nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm, hưởng phụ cấp tương đương và được cộng điểm ưu tiên khi dự thi đại học vào các trường công an.

Từ 16/2, công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đồng loạt thực hiện việc giao nhận quân của lực lượng công an nhân dân.

Theo các quy định hiện hành, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an hưởng chế độ, chính sách gì? Họ được huấn luyện và tham gia những công việc nào?

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an

Công tác tuyển quân của Bộ Công an năm 2022 tiếp tục thực hiện theo quy định Luật Công an nhân dân năm 2018, quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

Đáng chú ý, năm 2022, Bộ Công an thông qua công an xã chính quy trên toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chủ động phân bổ chỉ tiêu tuyển phù hợp.

Tân binh tại Hà Nội lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bộ Công an.

Công dân đi nghĩa vụ công an nhân dân được huấn luyện trong 3 tháng về kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật... Sau khi hoàn thành huấn luyện, chiến sĩ mới được phân công về các đơn vị: Cảnh sát cơ động; phòng cháy chữa cháy; trại giam; cảnh vệ, công an địa phương.

Chiến sĩ công an nghĩa vụ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định giống với công dân đi nghĩa vụ quân sự, gồm: Được phong cấp bậc hàm và hưởng phụ cấp tương đương; đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép; được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác; bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đã đỗ trước khi nhập ngũ; thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn đột xuất.

Khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú hoặc được đơn vị tiễn và đưa về nơi cư trú.

Ngoài ra, sau một năm thực hiện nghĩa vụ, công dân có quyền dự thi đại học, trung cấp vào các trường công an nhân dân và được cộng điểm ưu tiên.

Đặc biệt, người đi nghĩa vụ phấn đấu, rèn luyện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xem xét chuyển thành chuyên nghiệp và cử đi đào tạo nghiệp vụ công an hoặc các ngành nghề cần thiết.