Người đẹp Trần Pháp Lai sinh con đầu lòng

Cựu hoa đán TVB sinh hạ con gái đầu lòng cho ông xã người Pháp. Thời gian qua, cô giữ kín thông tin mang thai.

Ngày 14/2, Sina đưa tin nữ diễn viên Trần Pháp Lai thông báo đã sinh con gái đầu lòng vào đúng ngày lễ Valentine. Cô đăng tải hình ảnh cả nhà ba người nắm chặt tay nhau, cũng như ảnh chụp bản thân trong thời kỳ mang thai.

"Giai đoạn thai kỳ 9 tháng 10 ngày quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Song, ngay khi nhìn thấy con gái chào đời, tôi cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng. Vợ chồng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc khi bước vào hành trình làm cha mẹ", cựu hoa đán TVB thổ lộ.

Trần Pháp Lai báo tin vui lên chức mẹ đúng vào ngày lễ Valentine. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự bất ngờ và gửi nhiều lời chúc mừng đến gia đình người đẹp Bao la vùng trời. Trước đó, cô giữ kín chuyện mang thai, không chia sẻ bất cứ thông tin hay hình ảnh nào với công chúng.

Trần Pháp Lai và ông xã Emmanuel Strachnov kết hôn vào năm 2019. Đám cưới của họ được tổ chức kín đáo tại Paris, Pháp, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết tham dự.

Chồng của nữ diên viên là CEO và người đồng sáng lập Bubble - phần mềm về ngôn ngữ lập trình trực quan. Anh có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Harvard, từng được mời làm giảng viên tại các trường Đại học Havard, Chicago Booth và New York.

Trần Pháp Lai đang cùng chồng sinh sống ở nước ngoài. Cô hiện theo học chuyên ngành về điện ảnh và kịch nghệ. Năm 2020, nữ diễn viên cùng Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh ghi hình bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Marvel Studios sản xuất.

Mỹ nhân 39 tuổi sống hạnh phúc bên ông xã người Pháp Emmanuel Straschnov. Ảnh: HK01.

Trần Pháp Lai sinh năm 1982, được mệnh danh là "Hoa hậu TVB" khi sở hữu ngoại hình sang trọng, gợi cảm. Trước khi gia nhập đài, cô từng giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa kiều Thế giới.

Các bộ phim tiêu biểu của nữ diễn viên có thể kể đến Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Thử thách hôn nhân, Gia vị cuộc đời, Đông cung tây lược, Bao la vùng trời 2.

Về đơi tư, cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Tiết Thế Hằng.