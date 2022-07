Người đẹp thể thao của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Theo thông tin do ban tổ chức cung cấp, Hoàng An cao 1,7 m với số đo ba vòng 83-59-93 cm. Làn da nâu khiến cô trông khác biệt những thí sinh còn lại. So với mặt bằng chung, kỹ năng catwalk của ứng viên này tương đối ổn định dù chưa hoàn thiện.