Người đẹp thấp nhất lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ

Trước khi đại diện Campuchia tham gia cuộc thi Miss Universe 2020, cô đóng chính trong nhiều bộ phim, trong đó có Happiness, The Dinner, Mind Cage và Love to the Power of Four... Theo Conan Daily, Sarita Reth là hoa hậu có vẻ đẹp học thức, từng được Quỹ hoạt động Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) Campuchia vinh danh, có nhiều bằng đại học, cao đẳng. Ảnh: Instagram.