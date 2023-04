Người đẹp Nhật Bản kết hôn sau 4 tháng đăng quang hoa hậu ở Việt Nam

Theo Missosology, Erina Hanawa (Miss Tourism World 2022 - Hoa hậu Du lịch Thế giới) tổ chức hôn lễ vào ngày 1/4 tại Tokyo, Nhật Bản. Hai người đẹp từng tham gia cuộc thi cùng Erina Hanawa tại Việt Nam là Hương Ly và Rethabile Maloka (Nam Phi) cũng có mặt để chúc phúc cho cô. Họ đảm nhận vai trò phù dâu.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đăng video, gửi lời chúc mừng Erina Hanawa thông qua trang cá nhân.

Erina Hanawa là trường hợp hiếm kết hôn khi vẫn trong nhiệm kỳ hoa hậu. Thông thường, theo quy định từ ban tổ chức, các người đẹp đăng quang không được làm điều này để đảm bảo công việc, lịch trình.

Cũng theo Missosology, ông John Singh - Chủ tịch cuộc thi Miss Tourism World - chấp thuận nguyện vọng của Erina Hanawa, đồng thời bày tỏ các hoa hậu nên được trao quyền lựa chọn của riêng mình, miễn là cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm.

Miss Tourism World thuộc quyền sở hữu của Tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới (Vương quốc Anh), đã trải qua 31 năm. Năm 2022, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và Erina Hanawa chiến thắng. Cô là thí sinh Nhật Bản thứ hai giành vương miện Miss Tourism World.

Erina Hanawa sinh năm 1994, có chiều cao 1,72 m và số đo ba vòng là 97-68-98 cm. Cô từng thi Hoa hậu Siêu quốc gia Nhật Bản 2022 và giành danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất.

Trong hành trình 30 ngày dự thi ở Việt Nam năm ngoái, Erina Hanawa cùng dàn thí sinh có cơ hội đặt chân đến 5 tỉnh thành, gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La và Ninh Bình. Họ tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa.

Erina Hanawa nói trên sân khấu đêm chung kết: "Xin chào Việt Nam, tôi yêu các bạn. Khi trở lại quê hương, tôi sẽ nói với người Nhật Bản rằng tôi trân trọng người dân Việt Nam và tình cảm mọi người dành cho tôi. Tôi rất hạnh phúc hôm nay và cố gắng để đưa Việt Nam tới thế giới cũng như thế giới tới Việt Nam".

