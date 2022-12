Người đẹp Nhật Bản đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới

Tối 10/12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra tại Vĩnh Phúc. Hanawa Erian - người đẹp Nhật Bản - giành ngôi vị cao nhất.

Sau hành trình dài với nhiều hoạt động đáng nhớ và ý nghĩa tại Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới chính thức bước vào đêm thi quan trọng nhất tối 10/12 tại Vĩnh Phúc. Từ màn tranh tài của 51 thí sinh từ những quốc gia khác nhau trên thế giới, Hanawa Erian - người đẹp Nhật Bản chính thức được gọi tên ở thời khắc thiêng liêng.

Đăng quang hoa hậu, Hanawa Erian cũng chính thức trở thành chủ nhân chiếc vương miện The Power Of Life By IJC gắn tỉ mỉ 49 viên đá quý Peridot, 1.703 viên đá trắng cao cấp tinh xảo.

Vương miện được lấy cảm hứng từ hình ảnh "cây sự sống" trong văn hóa và niềm tin của nhiều người trên thế giới. "Cây sự sống" tượng trưng cho sự tái sinh của thiên nhiên và khả năng vươn lên, vượt qua số phận, mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt, khát vọng nồng nàn, kỳ vọng của con người về tương lai.

Hành trình tỏa sáng của tân Hoa hậu Du lịch Thế giới

Hoa hậu Du lịch Thế giới là cuộc thi đầu tiên được tổ chức theo hình thức review, trải nghiệm. Từ 51 thí sinh, ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới chọn ra 35 cô gái có phần thể hiện xuất sắc để tranh tài trong chung kết. Trải qua các phần thi trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử, Hanawa Erian được gọi tên.

Người đẹp sinh năm 1994 với chiều cao 1,72 m và số đo 3 vòng là 97-68-98. Trong đêm chung kết, cô tỏa sáng với hình thể gợi cảm và gương mặt đẹp, trình diễn duyên dáng, tự tin. Từ đầu cuộc thi, cô cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.

Giây phút đăng quang của thí sinh Nhật Bản (váy trắng) và Philippines (váy vàng).

Top 5 thí sinh xuất sắc tại Hoa hậu Du lịch Thế giới gồm Philippines, Nigeria, Nhật Bản, Nga và Việt Nam. 4 ngôi vị á hậu lần lượt thuộc về Philippines, Việt Nam, Nga, Nigeria.

Điều đặc biệt ở Hoa hậu Du lịch Thế giới là top 5 trả lời cùng câu hỏi ứng xử. Cụ thể, câu hỏi ban tổ chức đưa ra cho top 5 là: “Điều gì bạn học được từ chuyến hành trình tại Việt Nam để mang về quê hương”.

Với phần thi ứng xử, hoa hậu Nhật Bản trả lời: "Xin chào Việt Nam, tôi yêu các bạn. Khi trở lại quê hương, tôi sẽ nói với người Nhật Bản rằng tôi trân trọng người dân Việt Nam và tình cảm mọi người dành cho tôi. Tôi rất hạnh phúc hôm nay và cố gắng để đưa Việt Nam tới thế giới cũng như thế giới tới Việt Nam".

Là thí sinh trả lời đầu tiên, đại diện Philippines chia sẻ: “Tôi vinh dự khi có mặt tại Việt Nam tối 10/12. Đây là hành trình đặc biệt bởi đây lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi hạnh phúc khi được đến những vùng đất mới và đón nhận sự hiếu khách từ con người Việt Nam. Đây là đất nước xinh đẹp, giàu truyền thống văn hóa và tôi hy vọng có thể chia sẻ với người ở Philippines về tình yêu của người Việt Nam”.

Hương Ly từ đầu cuộc thi đã được đánh giá cao. Việc dừng chân ở vị trí Á hậu là kết quả xứng đáng với hành trình của Hương Ly. Trong đêm chung kết, thí sinh Việt Nam tiếp tục ghi điểm với phong thái tự tin. Với phần ứng xử, cô trả lời bằng tiếng Anh.

"Tôi vinh dự khi trở thành đại diện của Việt Nam. Trong suốt cuộc thi, tôi hạnh phúc khi trở thành hướng dẫn viên của tất cả thí sinh. Tại đây, tôi không chỉ được trải nghiệm các vùng đất mới và văn hóa mà còn hạnh phúc vì tình bạn, tình yêu thương. Đây là lúc chúng ta phát triển và tái phát triển du lịch, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Tôi hy vọng sau đây, tôi có thể chia sẻ hình ảnh nồng hậu của người dân Việt Nam tới thế giới", Hương Ly trả lời.

Hình ảnh của Hương Ly trong đêm chung kết.

Ngoài ngôi vị hoa hậu và á hậu, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như Top 3 video xuất sắc được trao cho người đẹp Thái Lan, Nhật Bản, Siberia. Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về thí sinh Indonesia. Trang phục dạ hội đẹp nhất được trao cho Phillipines. Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về người đẹp Kazakshatan…

4 thí sinh xuất sắc cũng nhận được giải thưởng phụ thuộc về 4 châu lục. Cụ thể, Hoa hậu Du lịch Thế giới châu Âu là thí sinh Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa hậu Du lịch Thế giới châu Á là Thái Lan, châu Phi thuộc về Ghana và châu Mỹ là Colombia.

Minh chứng về một Việt Nam an toàn, hiếu khách

Sân khấu đêm chung kết được dàn dựng ngoài trời với thiết kế hoành tráng, âm thanh, ánh sáng đẹp mắt. Bất chấp thời tiết lạnh giá khoảng 17 độ C của TP.Vĩnh Phúc tối 10/12, đông đảo khán giả tới theo dõi và ủng hộ các thí sinh. Điểm nhấn của sân khấu chung kết là tiết mục trình diễn áo dài đầy duyên dáng, tinh tế của 35 thí sinh kết hợp màn múa cói.

35 thí sinh mở màn đêm thi với phần trình diễn trang phục truyền thống trên nền nhạc Teeth sôi động của ban nhạc 5 Seconds of Summer. Nhiều thí sinh dùng tiếng Việt để giới thiệu tên và quốc gia. Điều đó cho thấy sự yêu mến của các thí sinh với Việt Nam sau thời gian gắn bó.

Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng chia sẻ hình ảnh các thí sinh tại Việt Nam. Missosology còn nhắn nhủ: “Cảm ơn Việt Nam. Cả thế giới chứng kiến hành trình tuyệt vời của bạn trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm nay. Cảm ơn bạn đã cho các ứng viên và những người theo dõi Missosology trải nghiệm về vẻ đẹp của đất nước bạn”.

Dàn thí sinh hoa hậu trình diễn áo dài kết hợp tiết mục múa cói.

Năm nay, cuộc thi có chủ đề Mang thế giới đến Việt Nam, Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Miss Tourism World - ông John Singh chia sẻ: “Thí sinh tham gia cuộc thi Miss Tourism World 2022 đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi đi qua 5 tỉnh thành trong nước Việt Nam. Chúng tôi nhìn thấy một Việt Nam thật sự an toàn và khác biệt. Chúng tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh và thông tin thật sự về con người, đất nước Việt Nam tuyệt vời tới tất cả bạn bè”.

Theo ông John Singh, Việt Nam đã rất nổi tiếng về du lịch và con người hiếu khách, nhiều hoạt động thú vị. Tuy nhiên, qua Hoa hậu Du lịch Thế giới, dàn thí sinh và khán giả được khám phá những vùng đất mới. Họ tự hào khi đưa thế giới đến Việt Nam và cũng đưa được Việt Nam đến với thế giới. Đó là mục đích của cuộc thi năm nay.

Đặc biệt, sự thành công của Hoa hậu Du lịch Thế giới là minh chứng cho thấy Việt Nam là điểm đến an toàn, rộng mở về du lịch giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trên toàn thế giới.