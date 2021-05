Người đẹp Miss Grand vướng vào bê bối tình dục chấn động Campuchia

Do có hình ảnh chụp được cảnh Mean Pich Rita rời khỏi xe của Heng Sier với con dao trong tay, cô đã bị bắt tạm giam vào sáng 11/5 điều 353 và 357 của Bộ luật Hình sự Campuchia, theo thông tin của Khmer Times. Hai ngày sau đó, cựu thí sinh Miss Grand Campuchia được thả tự do, nhưng không được phép di chuyển khỏi khu vực cô sống khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.