Người đẹp dùng phòng chung cư mở tiệc bay lắc ma túy cùng bạn bè

Nguyễn Thị Trang đã sử dụng phòng chung cư mini của mình làm nơi mở tiệc ma túy cùng bạn bè bay lắc.

Bị cáo Nguyễn Thị Trang tại tòa.

Ngày 21/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Trang (SN 1999), Phan Thị Hồng (SN 1999) cùng trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Trần Thiện Hải (SN 1993) trú phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xử sơ thẩm, Nguyễn Thị Trang, Phan Thị Hồng, Trần Thiện Hải bị tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, Trang, Hồng và Hải đã làm đơn xin giảm án.

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, Trang và Hồng xuống TP Vinh thuê chung cư mini ở chung. Ngày 5/7/2022, Trang nói với Hồng tối nay gọi bạn đến phòng để sử dụng ma túy, bóng cười. Trang điện thoại rủ Hải tối đến phòng sử dụng ma túy.

Đến 20h cùng ngày, Hải đem theo viên thuốc lắc, gói ketamine mà trước đó mua của nhân viên tại quán karaoke nổi tiếng trên TP Vinh đến phòng Trang. Ngoài ra, Hải đặt bóng cười rồi nhờ người ship đến phòng của Trang.

Trong quá trình cả nhóm đang sử dụng ma túy, thì bị công an phát hiện. HĐXX xác định Trang là người khởi xướng. Hồng là người chuẩn bị các vật dụng để sử dụng ma túy, còn Hải là người đem ma túy đến. Mặc dù xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết nào mới để xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của các bị cáo, y án mỗi bị cáo 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.