Người đẹp bị phân biệt đối xử có tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng có tên ở Đại lộ Danh vọng Hollywood, Salma Hayek từng bị mất vai chính trong hai bộ phim hài với lý do là người Mexico.

Trên Hello Magazine, Salma Hayek cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được vinh danh ở Đại lộ Danh vọng Hollywood. Salma Hayek là nữ diễn viên đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, từng có mặt trong danh sách đề cử giải Oscar. Nhưng cô cũng từng là nạn nhân của phân biệt đối xử quốc tịch ở Hollywood.

Salma Hayek kể cô mất vai chính trong hai bộ phim hài với lý do là người Mexico. Chia sẻ với Variety, sau khi thử vai, Hayek được thông báo rằng cô là người thể hiện tốt nhất ở buổi casting nhưng ở thời điểm đó, các hãng phim sẽ không chọn người Mexico vào vai chính. Vì thế, nữ diễn viên tuột mất cơ hội.

Được vinh danh ở Đại lộ Danh vọng Hollywood

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được thông báo rằng tôi có tên trên một ngôi sao ở Đại lộ Danh vọng Hollywood. Cảm ơn những người đã hâm mộ và ủng hộ tôi trong suốt những năm qua", nữ diễn viên bày tỏ trên Hello Magazine hôm 18/6.

Phía dưới bài đăng, khán giả nhận xét Hayek xứng đáng được vinh danh sau nhiều đóng góp cho điện ảnh.

Salma Hayek được vinh danh ở Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: IGNV.

Bộ phim mới nhất có sự tham gia của người đẹp Mexico là The Hitman's Wife's Bodyguard, đã phát trên các cụm rạp ở Mỹ từ ngày 16/6. Đây là sản phẩm có sự tham gia của Hayek và nhiều ngôi sao có tiếng như Ryan Reynolds và Samuel L.Jackson. Ngoài ra, nữ diễn viên cùng với Angelina Jolie sẽ sớm xuất hiện trong bộ phim của Marvel có tên Eternals.

Trước khi trở lại với diễn xuất, Salma Hayek có thời gian dài đấu tranh với Covid-19. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, người đẹp tiết lộ cô từng mắc Covid-19 và phải tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, vì không muốn người hâm mộ lo lắng nên nữ diễn viên giữ im lặng.

Theo Variety, hiện tại, Salma Hayek vẫn chưa thể lấy lại năng lượng trước đây cô từng có.

Xuất thân danh giá

Salma Hayek sinh năm 1966 tại Veracruz, Mexico. Cha cô là chủ công ty chuyên về thiết bị công nghiệp, đồng thời quản lý một công ty dầu mỏ khác ở Mexico. Mẹ của Hayek là ca sĩ chuyên dòng nhạc opera khá nổi tiếng ở quê nhà.

Năm 23 tuổi, Hayek bước chân vào con đường nghệ thuật với vai chính trong Teresa. Tới năm 25 tuổi, cô chuyển tới Hollywood và bắt đầu "chinh chiến" tại đây. Vai diễn đầu tiên của Hayek kể từ khi chuyển tới kinh đô điện ảnh thế giới là vai trong Desperado. Trong phim, cô phải thực hiện một phân đoạn khỏa thân - hình ảnh theo Hayek mãi cho tới hiện tại.

Thời điểm đó, chia sẻ với The Sun, người đẹp Mexico cho hay cô áp lực tới mức bật khóc trước khi bấm máy. Cô lo lắng về suy nghĩ của gia đình khi xem con gái đóng cảnh khỏa thân. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, vai diễn trong Desperado góp phần không nhỏ vào thành công trong sự nghiệp của Hayek.

Salma Hayek sinh năm 1966 tại Veracruz, Mexico. Ảnh: The Sun.

Năm 2002, Salma Hayek nhận được đề cử Diễn viên chính xuất sắc tại Oscar, Quả Cầu Vàng nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Frida. Ngoài thành công trên con đường diễn xuất, Salma thử sức ở lĩnh vực làm phim. Cô mở công ty chuyên sản xuất phim ảnh mang tên Ventanarosa.

Năm 2004, nữ diễn viên giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc tại lễ trao giải Daytime Emmy Award với thành công của The Maldonado Miracle.

Trước khi quyết định lấn sân sang Hollywood, Salma Hayek là cái tên đã nổi tiếng ở quê nhà. "Trong trường hợp của tôi, tôi đã là ngôi sao ở đất nước của mình", nữ diễn viên chia sẻ với The Sun.

Hôn nhân với tỷ phú

Năm 2006, Hayek được mời tới buổi ra mắt bảo tàng Palazzo Grassi của Pinault tại Venice. Tại đây, cô gặp là tỷ phú người Pháp Francois-Henri Pinault - CEO Kering - tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu cao cấp như Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, theo Wwd.com.

Chia sẻ với truyền thông, người đẹp Mexico cho hay cô và chồng đều có niềm đam mê bóng đá. Ngoài ra, họ cùng quan tâm tới vũ trụ, vật lý. Với nữ diễn viên, chồng tỷ phú là người thông minh, vui tính.

Một năm sau ngày gặp gỡ, Hayek kết hôn với CEO tập đoàn nổi tiếng thế giới vào tháng 3/2007. 6 tháng sau, nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, giữa năm 2008, tỷ phú người Pháp tuyên bố hủy hôn với Hayek khiến người hâm mộ bất ngờ. Xa nhau chỉ thời gian ngắn, nữ diễn viên và CEO Kering tái hợp, chính thức kết hôn vào ngày lễ tình nhân 14/2/2009. Đám cưới của người đẹp Mexico có sự tham gia của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac.

Salma Hayek và chồng tỷ phú Francois-Henri Pinault. Ảnh: The Sun.

Giữa năm 2011, siêu mẫu Linda Evangelista tuyên bố cô và chồng Hayek có với nhau người con chung. Dù vậy, điều này vẫn không tác động nhiều tới hôn nhân của diễn viên gốc Mexico. Cho tới hiện tại, cả hai vẫn có cuộc sống hạnh phúc, êm đềm.

Khác với nhiều người đẹp kết hôn với tỷ phú khác, Salma Hayek vẫn được chồng ủng hộ làm nghệ thuật. Cô từng có ý định tạm dừng diễn xuất để tập trung lo cho gia đình, tuy nhiên, tỷ phú người Pháp khuyến khích vợ nên tiếp tục đam mê. Trong vài năm gần đây, Hayek góp mặt trong nhiều dự án như Tale of Tales (2015), The Hitman's Bodyguard (2017), Like a Boss (2020), House of Gucci.

Trước thông tin cho rằng Hayek kết hôn chỉ vì tiền, cô đã lên tiếng bác bỏ. Tháng 2/2021, theoYahoo! Entertainment, khi xuất hiện trong podcast Armchair Expert của Dax Shepard, Salma Hayek nói: "Tôi liên tục gặp định kiến như 'Ồ, đó là người đàn ông giàu có, tôi hiểu lý do vì sao cô ấy cưới Pinault'. Thực tế tôi yêu anh ấy vì vẻ đẹp trai, quyến rũ và sự tự tin. Tôi thấy chồng rất tuyệt vời".

Nữ diễn viên cũng khẳng định chồng tỷ phú tốt bụng, hào phóng và là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp.

"Anh ấy giúp tôi trở thành người tốt hơn. Cho dù bị người khác nói là kết hôn vì tiền, chúng tôi vẫn có 15 năm bên nhau bền chặt", cô nói.