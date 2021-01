Người đẹp bí ẩn nhất trong bộ phim nóng bỏng 'Bridgerton'

Trước khi tham gia "Bridgerton", Nicola Coughlan từng trải qua tháng ngày bế tắc đến trầm cảm khi theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Thuộc nhóm phim thịnh hành trên Netflix thời điểm hiện tại, bộ phim cổ trang Bridgerton thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dự án được đánh giá là sự kết hợp hòa quyện giữa series Gossip Girls và tác phẩm Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến).

Trong Bridgerton, Nicola Coughlan sắm vai nàng tiểu thư đa sầu, đa cảm Penelope - nhân vật có nội tâm phức tạp - và đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Trước dự án này, Coughlan đã trải qua những ngày tháng chật vật, bế tắc trên con đường diễn xuất tới mức rơi vào trầm cảm.

Bông hoa nở muộn Nicola Coughlan

Bridgerton là một trong những series có thành tích ấn tượng của Netflix trong quý 4/2020. Phim được đánh giá mức điểm trung bình 90% trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Lấy bối cảnh những năm 1800, tác phẩm của đạo diễn Chris Van Dusen tập trung khai thác câu chuyện tình cảm của những tiểu thư giới quý tộc. Ở tuổi cập kê, họ mang nặng nỗi trăn trở giữa những giá trị về tình yêu, địa vị và danh vọng.

Nicola Coughlan sắm vai Penelope trong Bridgerton. Ảnh: Buzz.

Bộ phim được dẫn dắt bởi nhân vật bí ẩn có danh xưng Quý bà Whistledown - người nắm giữ nhiều bí mật của giới thượng lưu và phát tán thông tin dưới dạng rải truyền đơn. Khép lại mùa đầu tiên, phim gây bất ngờ khi hé lộ Penelope Featherington chính là Quý bà Whistledown.

Nữ diễn viên Nicola Coughlan đảm nhận vai Penelope - con gái út của một gia đình quý tộc - nổi bật với tính cách hiền lành và giàu lòng trắc ẩn. Xuyên suốt series, Coughlan luôn khiến khán giả thấy rằng Penelope là người tài trí nhưng yếu đuối. Đó chính là vỏ bọc hoàn hảo tạo ra hiệu ứng đòn bẩy khi bộ phim vén màn Penelope là trùm cuối.

Đảm đương một vai diễn quan trọng trong Bridgerton, Nicola Coughlan lại là gương mặt lạ lẫm với nhiều khán giả.

Trước khi bước vào con đường diễn xuất, cô từng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và Văn minh Cổ điển tại Đại học Quốc gia Ireland. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 lựa chọn tiếp tục trau dồi đam mê bằng việc theo học tại trường Kịch nghệ Oxford và trường Diễn xuất Birmingham.

Nhân vật Penelope không được đánh giá cao về nhan sắc trong Bridgerton. Ảnh: Netflix.

Song, trong suốt những năm tháng tuổi 20, Coughlan không có một vai diễn ấn tượng. Điều này thậm chí đã kéo dài từ thời điểm cô mới bước chân vào nghề diễn năm lên 10 tuổi. Khi đó, Nicola Coughlan mở đầu sự nghiệp bằng một vai diễn không được gọi tên trong phim hành động kinh dị My Brother’s War (1997). 7 năm sau, cô góp mặt trong dự án The Phantom Cnut nhưng không mấy ai nhớ tên.

Để sinh tồn trong ngành, Coughlan lấn sân sang lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô vẫn vấp phải nhiều chông gai. Hệ quả là nữ diễn viên liên tục gặp áp lực về tài chính.

Từng chia sẻ trên tạp chí Elle, Coughlan cho biết: "Tuổi 20 của tôi tràn ngập khó khăn. Tôi cảm thấy mình có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Dù chỉ mua một cốc cà phê tôi cũng sợ thẻ tín dụng bị từ chối".

Gánh nặng kinh tế cùng sự nghiệp mông lung khiến Couglan rơi vào trầm cảm và phải trở về quê nhà Galway, Ireland để sinh sống hồi năm 2015. Tại đây, cô làm việc bán thời gian cho một phòng khám mắt để kiếm tiền sinh hoạt.

Sự nghiệp diễn xuất của Coughlan từng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Sky.

Giữa vùng trũng sự nghiệp, sân khấu kịch là nơi giúp Nicola Coughlan tìm lại ánh sáng. Năm 2016, cô được chọn để hóa thân nữ chính cho vở kịch Jess and Joe Forever tại sân khấu kịch The Old Vic (London, Anh). Ngay khi biết tin được nhận vai, Coughlan lập tức nghe theo tiếng gọi của đam mê, từ bỏ công việc đang làm và hướng về London.

Vở kịch Jess and Joe Forever như một chiếc “giày thủy tinh” có phép màu đưa Nicola Coughlan bước sang chương mới của sự nghiệp diễn xuất. Tác phẩm nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía công chúng và đạt được những kết quả khả quan khi lưu diễn thế giới.

Năm 2018, nữ diễn viên hóa thân Clare Devlin - một trong những nhân vật chính của Derry Girls. Đây là dự án phim sitcom, lấy bối cảnh vùng Derry, Bắc Ireland những năm 1990. Với sự trợ lực từ nền tảng Netflix, Derry Girls thu hút đông đảo khán giả quốc tế. Theo đó, tên tuổi của Coughlan cũng tới gần hơn với người hâm mộ phim ảnh.

Cùng năm, Nicola Coughlan còn đảm nhận vai Hannah Dalton trong dự án cổ trang Harlots. Ở độ tuổi tam tuần, nữ diễn viên lần đầu được báo chí nước nhà gắn cho danh xưng Ngôi sao đang lên của năm 2018.

Nghịch lý về ngoại hình

Với thân hình tương đối mũm mĩm cùng gương mặt "không tuổi", ngoại hình trở thành thế mạnh nhưng cũng là điểm yếu của Nicola Coughlan. Trong Bridgerton, nhân vật Penelope cũng luôn tự nhận xét bản thân không có nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình hấp dẫn.

Trên thực tế, yếu tố ngoại hình gây ảnh hưởng đáng kể tới sự nghiệp của Coughlan. Trong bài viết dành riêng cho The Guardian có tựa Critics, Judge Me for My Work in Derry Girls and on the Stage, Not on My Body (tạm dịch: Hãy đánh giá dựa trên năng lực thay vì ngoại hình của tôi", nữ diễn viên thẳng thắn lên án những nhà phê bình tập trung đánh giá cân nặng của cô thay vì phần thể hiện trên màn ảnh.

Gương mặt của Nicola Coughlan được đánh giá trẻ hơn tuổi. Ảnh: Getty.

"Tôi biết mình không đơn độc. Phụ nữ trong ngành này luôn bị soi xét về ngoại hình. Các đồng nghiệp nam cũng bị ảnh hưởng nhưng hiệu ứng không lớn như đối với nữ giới", cô viết. Thậm chí, Coughlan còn bán đấu giá những trang phục bị nhận xét là "của kẻ thừa cân" để gây quỹ cho Viện Nghiên cứu Trẻ em Ireland.

Song, nữ diễn viên cũng khẳng định chỉ muốn tập trung vào diễn xuất thay vì lấy chuyện cân nặng ra để truyền cảm hứng hay làm một nhà hoạt động xã hội.

"Nhiều người lựa chọn lấy bản thân ra để truyền cảm hứng nhưng đó không phải mục tiêu của tôi. Tôi là một diễn viên. Nếu đóng vai diễn viên ba lê hoặc vận động viên thể dục Olympic, tôi phải giảm nhiều cân. Nếu đóng vai đô vật sumo, tôi lại phải tăng cân", cô nói với Refinery29.

Ngược lại, diện mạo của Nicola Coughlan lại có lợi thế về nét trẻ trung bất chấp tuổi tác. Cô có thể đảm nhận những vai diễn có tuổi đời trẻ hơn 20 tuổi so với tuổi thực. Thực tế cho thấy nữ diễn viên cũng thường xuyên hóa thân các nhân vật tuổi teen trong khi đã bước sang tuổi 34 hồi tháng 1 vừa qua.

Chia sẻ với The Guardian, Coughlan bày tỏ rằng chìa khóa của sự trẻ trung có thể nằm ở yếu tố di truyền vì mẹ cô cũng có gương mặt trẻ hơn so với tuổi. Trong Bridgerton, Coughlan trông tươi tắn không hề kém cạnh những bạn diễn trẻ hơn cô 10 tuổi. Chưa hết, tông giọng trong, cao của Coughlan cũng góp phần khiến người xem không cảm thấy khoảng cách giữa tuổi tác của diễn viên và nhân vật.