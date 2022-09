Người đẹp 'Anh hùng xạ điêu' hẹn hò đạo diễn Trần Tư Thành

Sau hơn một năm ly hôn Đồng Lệ Á, đạo diễn Trần Tư Thành hiện qua lại với nữ diễn viên 9X Nguyễn Cự.

Ngày 19/9, Sina đưa tin đạo diễn Trần Tư Thành vừa bị ghi lại khoảnh khắc hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp trên phố. Trần Tư Thành và bạn gái mới không ngại ôm nhau, nắm tay giữa chốn đông người. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Thám tử phố Tàu công khai bên mối tình mới kể từ sau khi ly hôn mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á vào tháng 5/2021.

Danh tính bạn gái mới của Trần Tư Thành được xác định là Nguyễn Cự. Cô sinh năm 1999, kém nam đạo diễn 21 tuổi. Nguyễn Cự từng tham gia một số tác phẩm như Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cốt trảo vai Mai Siêu Phong, Kim tịch hà tịch vai Mộ Dung Nghệ, Thanh trâm hành vai Kỳ Lạc quận chúa, phim điện ảnh Hỉ Bảo vai y tá Tiểu Đình.

Theo iFeng, Trần Tư Thành và Nguyễn Cự nhiều khả năng phát triển tình cảm từ tháng 4 năm nay. Khi đó họ hợp tác trong bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng Ball Lightning mà Trần Tư Thành làm giám chế, còn Nguyễn Cự là diễn viên phụ.

Nguyễn Cự bị tung ảnh hẹn hò với Trần Tư Thành. Ảnh: Sina.

Hiện, cả hai chưa lên tiếng về tin tình ái. Theo Sohu, cả Trần Tư Thành và Nguyễn Cự đều độc thân khi đến với nhau. Vì vậy, mối quan hệ của họ không vướng bất kỳ ồn ào nào kể từ khi lộ ảnh hẹn hò vào ngày 17/9.

Trần Tư Thành sinh năm 1978, là đạo diễn trẻ đang lên của showbiz Trung Quốc. 5 năm trở lại anh thành công, thậm chí trở thành đạo diễn ăn khách số một của điện ảnh Hoa ngữ. Chỉ cần 5 bộ phim Trần Tư Thành đã được mệnh danh là nam đạo diễn bạc tỷ.

Các tác phẩm mang về thành tích ấn tượng cho Trần Tư Thành là Chuyện tình Bắc Kinh đạt 63 triệu USD , My Hometown and Me and a UFO falling from the sky có doanh thu 432 triệu USD , Thám tử phố Tàu 1 (2015) đạt doanh thu 128 triệu USD , Thám tử phố Tàu 2 (2018) đạt doanh thu 510 triệu USD và mới nhất là Thám tử phố Tàu 3 đã vượt mốc 620 triệu USD .

Về đời tư, Trần Tư Thành từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Đồng Lệ Á. Họ cưới nhau vào năm 2014. Tháng 5/2021, cả hai tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân đổ vỡ được cho là vì thói trăng hoa và ngoại tình với nhiều phụ nữ của Trần Tư Thành.