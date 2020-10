Người đẹp 25 tuổi đóng vai Công nương Diana

Ông Peter Morgan - giám đốc sản xuất The Crown - đánh giá Emma là tài năng mới. Cô gây ấn tượng vì vẻ ngây thơ, xinh đẹp nhưng diễn biến trong tâm lý cũng rất phức tạp. Emma mang nét lãng mạn, quyến rũ của phụ nữ thập niên 1990 khi có đôi mắt xanh trong veo, mái tóc vàng óng ả. Ảnh: The New Daily.