Người đầu tiên ở Hàn Quốc tử vong vì say nắng trong năm

Nạn nhân bị buồn nôn, ngã gục sau thời gian dài làm việc dưới trời nắng. Tuy được đưa đi cấp cứu, bệnh nhân không qua khỏi.

Theo tờ DongA, ngày 3/7, Bộ Công An và An ninh Hàn Quốc công bố về ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm nay của nước này. Nạn nhân được phát hiện thông qua hệ thống giám sát cấp cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Ca tử vong đầu tiên vì nắng nóng được ghi nhận trong thời tiết Hàn Quốc liên tục oi bức nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất mỗi ngày lên đến 33-35 độ C.

Nạn nhân là A (45 tuổi), làm công nhân bốc dỡ ở chợ nông sản Gyeongnam, phía đông Hàn Quốc. Sau một ngày làm việc nặng nhọc liên tục dưới nắng nóng oi bức, đến khoảng 19h23 ngày 1/7, ông A bị nôn và chuyển đến nhà kho thoáng mát hơn để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sau đó, người ta tìm thấy A ngã gục tại chỗ nghỉ. Mặc dù được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã qua đời.

Trong khi chờ KCDC điều tra nguyên nhân cái chết, các nhân viên y tế cho hay người đàn ông này tử vong vì say nắng. Khi nhập viện, nhiệt độ cơ thể của ông A là 42 độ C.

Theo hệ thống giám sát của KCDC, từ ngày 20/5 đến 2/7, tổng số ca phải nhập viện vì say nắng tại Hàn Quốc là 355 người, trong đó, một người đã tử vong. Số ca cấp cứu do nắng nóng tăng 203 ca ​​so với cùng kỳ năm trước (152 bệnh nhân, 3 trường hợp tử vong).

Giới chức Hàn Quốc bày tỏ sự quan ngại về thương vong do các đợt nắng nóng liên tiếp gây ra. Ưu tiên hàng đầu trong lúc này là giảm thiệt hại về người, các cơ quan chức năng địa phương cần có biện pháp ứng phó triệt để hơn, không bỏ qua 3 nhóm người dân dễ bị tổn thương nhất, đó là công nhân làm việc ngoài trời tại công trường, nông dân cao tuổi và người già sống một mình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời, uống đủ nước, nghỉ ngơi sau khi đi trời nắng về.