Người đánh công an tại chốt kiểm soát dịch lĩnh 15 tháng tù

Bắc đến một huyện ở Thanh Hóa mua ma túy. Bị kiểm tra, anh ta vượt chốt kiểm soát và dùng thanh gỗ đánh công an.

Sáng 14/9, TAND huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đưa bị cáo Nguyễn Văn Bắc (28 tuổi, trú xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) ra xét xử công khai và tuyên 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, cuối tháng 8, Bắc có nắm được thông tin huyện Nông Cống đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Khoảng 18h30 ngày 30/8, anh ta di chuyển từ thị xã Nghi Sơn sang huyện Nông Cống. Khi Bắc đến chốt kiểm soát thuộc địa phận thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện, lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu kiểm tra.

Nguyễn Văn Bắc (giữa) tại phiên tòa. Ảnh: T.Thanh.

Bắc không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch. Được yêu cầu vào vị trí để khai báo y tế và lập biên bản, bị cáo không chấp hành, bỏ chạy qua chốt.

Thấy lực lượng chức năng truy đuổi, Bắc lấy một thanh gỗ luồng dài khoảng 1 m bên lề đường tấn công làm tay trái của anh Phạm Văn Thọ, công an viên bán chuyên trách xã Vạn Thiện, bị thương.

Bắc sau đó bị khống chế, lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Công an huyện Nông Cống xử lý.

Tại cơ quan công an, anh ta khai do nghiện ma túy nên đi từ thị xã Nghi Sơn sang huyện Nông Cống để tìm mua chất cấm sử dụng. Sợ bị phát hiện, Bắc tấn công công an nhằm vượt chốt.

HĐXX nhận định trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bị cáo Bắc lại có hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ.

Hành vi này của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nên cần thiết phải cách ly ra ngoài xã hội một thời gian.