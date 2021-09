Người đánh công an ở chốt kiểm soát dịch lĩnh 30 tháng tù

Sau khi tông xe máy vào chốt kiểm soát dịch Covid-19, Tâm lao đến tấn công một công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 27/9, TAND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tuyên Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tâm lĩnh án 2 năm 6 tháng tù vì tông chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Nguyên Vũ.

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 8, Đà Nẵng áp dụng quy định “ai ở đâu ở yên đó” để phòng, chống dịch Covid-19. Tâm không thuộc diện được ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, khoảng 15h ngày 4/9, người này vẫn điều khiển xe máy đến nhà một người dân ở thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để uống rượu.

Khoảng 16h30 cùng ngày, người đàn ông 32 tuổi điều khiển xe máy lưu thuông trên đường liên thôn Túy Loan Tây đi thôn Dương Lâm 2, với ý định về nhà.

Do đã uống rượu nên người này tông xe máy với tốc độ cao vào chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2 rồi ngã xuống đường.

Sau đó, Tâm chửi bới, thách thức những người làm nhiệm vụ. Anh Nguyễn Văn Nam (Công an xã Hòa Phong) đang làm nhiệm vụ tại chốt thì bị người này xông đến tấn công.

Công an huyện Hòa Vang và những người làm nhiệm vụ tại đây đã khống chế người đàn ông 32 tuổi về trụ sở làm việc.

Theo kết luận điều tra, Tâm điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng trong máu có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mmg/lít khí thở; không mang theo giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký mô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới...

Tại tòa, người đàn ông này thừa nhận đến nhà khác uống rượu là vi phạm quy định phòng chống dịch. Tâm lý giải việc tông chốt kiểm soát, tấn công công an là do say rượu, không làm chủ được bản thân.